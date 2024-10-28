世界健身核心仍在台灣　拚全台達250店、全球每年展店50家

▲World Gym世界健身董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）完成以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI），針對未來展店計畫，董事長柯約翰表示，台灣朝著250家目標邁進，全球則會以每年開出30-50家店的步伐前進。

柯約翰指出，台灣目前有130家直營店，擁有45萬會員，接下來每年將會持續展店15-20家，預計明年展店15家、後年展店18家，尋找合適地點的條件包含人口、商圈規模等，也會有併購機會，朝向全台250家目標發展。

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柯約翰提到，World Gym International目前在全球總共有271個據點、90萬個會員，未來全球會以每年開出30-50家店邁進，海外直營店會以東南亞、亞洲其他市場優先布局，印度也正在談判當中，雙方都很有興趣，有信心可順利簽署合作意向書。

柯約翰表示，北美、南美、歐洲、中東、非洲等布局會從加盟方式下去拓點，某些國家已經有加盟主，就會支援其加快展店速度；也有一些新的國家正在洽談中，目前還在做準備，初步會設立分公司、找地點，並做當地法規調查等，後續才能徵才、教育訓練，希望能複製台灣的成功模式到其他國家。

柯約翰也強調，雖然買下WGI後是全球布局，但核心還是在台灣，目前台灣的健身市場還是有成長空間，但除了World Gym跟柏文（8462）旗下的健身工廠之外，其他業者幾乎沒有在展店，目前也沒看到有其他國外廠商想來台發展的跡象；另World Gym跟健身工廠雙方都是各有優勢，但在展店速度部分World Gym的速度比較快。