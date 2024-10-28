光隆精密-KY入選富比士亞洲中小上市企業200強　看好Q4日本營運創高

▲光隆精密-KY入選富比士亞洲中小上市企業200強。（圖／光隆精密-KY提供）

記者高兆麟／綜合報導

光隆精密-KY（4581）於亞太地區超過兩萬家的上市公司評比中脫穎而出，入選2024年《富比士》雜誌「亞洲中小上市企業200強」，為台灣20家上榜企業之一，董事長呂皇甫強調未來將持續履行企業社會責任。營收方面，隨第四季北美市場量產件需求持續增長，並受惠日本兩大卡車集團（ISUZU及UD）合併，預計日本市場營運再創新高，增添營運動能。

《富比士》雜誌「亞洲中小上市企業200強」評選標準涵蓋企業的債務狀況、銷售表現、每股盈餘成長及平均股東權益報酬率等量化指標，同時也考量企業治理、環境責任等質化因素，最終選出200家最具潛力的企業。代表公司除了在營收、獲利能力及股東權益報酬表現亮眼外，在公司治理方面也獲得相當的肯定，光隆精密董事長呂皇甫及總經理黃雨亭於23日受邀前往參加在香港四季酒店舉行論壇暨頒獎晚宴。

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董事長呂皇甫表示，能夠入選富比世「亞洲中小上市企業200強」，是對全體同仁努力的最佳肯定，這不僅代表對於過去成就的認可，更激勵公司面對全球能源轉型與氣候變遷的挑戰時，持續推動製程創新，履行企業社會責任，為台灣製造業的永續發展貢獻一己之力。如同富比世亞洲論壇主題所提，企業如何在擴張的雄心與務實的經營取得平衡，是企業能穩定成長與永續經營的關鍵。

光隆精密第三季受歐美節日及高溫假實施影響，營收稍微減少，但隨著第四季北美市場量產件需求持續增長，另受惠於日本兩大卡車集團（ISUZU及UD）合併，預計共用平台項目第四季量產，日本市場營運將再創新高，增添營運動能。展望未來，持續在產品組合優勢及生產力提升等因素影響，管理階層對於今年的營運目標達成仍是樂觀看待。