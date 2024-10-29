台達電創辦人挺核電　鄭崇華示警：錯誤政策要勇於認錯

▲鄭崇華支持用「核電」解決台灣電力不足問題。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

AI（人工智慧）快速發展，電電公會日前預告2030年前台灣至少有10座數據中心，讓台灣電力不足問題成為最棘手的國家政策問題，台達電創辦人鄭崇華直言：「台灣非用核電不可。」他呼籲政府，明知政策錯誤卻不敢認錯，這是不聰明的作法。

台灣的能源發展，早已是國際關注台灣產業發展的重要指標之一，面對國內遲遲無法解決電力不足問題，鄭崇華話說得很直接：「如果再繼續拖下去，外商不會像過去那麼積極與台灣做生意。」

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台灣近年積極部署多元能源，但日前九崴電力打算在台南設天然氣電廠遭受阻，科技界群起呼籲中央和地方政府重視電力發展。台灣如何解決電力不足問題？鄭崇華說：「非用核電不可，全世界各國皆知核電是最經濟和安全的電力。」

他很清楚，核電問題是政策問題，因此舉新加坡政策急轉彎為例，當年新加坡當局認為生活環境好的家庭更有條件培養小孩，鼓勵教育程度高的民眾多生小孩，但政策忽略貧苦人家的感受遭反彈，政府下午馬上認錯，「老百姓不會因此反感（政府），反而尊敬政府。」

鄭崇華表示，主事者因錯誤的決定趕快承認錯誤，雖是朝夕令改，老百姓沒有因此有不好感受，反而感謝政府很實在，「如果知道錯誤而不敢承認錯誤，這就是太不夠聰明的作法。」



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