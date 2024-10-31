慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

▲慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章。（圖／翻攝自微博／慧榮科技）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠慧榮科技(NasdaqGS: SIMO) 公布2024年第三季財報，營收2億1241萬美元，與前一季相比成長1%，與去年同期相比成長23%。第三季毛利率46.8%，稅後淨利3102萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.92美元(約新台幣30元)。

SSD控制晶片營收與上一季相比呈現持平，較去年同期成長20%~25%。eMMC/UFS控制晶片營收較上一季成長0%~5%，較去年同期大幅成長40%~45%。SSD解決方案營收較上一季成長5%~10%，較去年同期成長5%~10%。

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「第三季財報持續展現佳績，不僅營收達到預期水準，毛利也進一步提升。」慧榮科技總經理苟嘉章表示：「我們的eMMC和UFS控制晶片營收小幅成長，SSD控制晶片營收維持強勁。在NAND大廠和模組廠新案的帶動下，SSD控制晶片營收在OEM市場持續成長，展現優於市場的營收表現，這些新案預計2025年將開始放量。相信在我們不斷擴充產品組合、為市場提供世界級控制晶片的同時，這趨勢將延續下去。」

展望未來，苟嘉章表示：「來自NAND大廠的大單將持續挹注公司營收和獲利成長。這一季，我們的兩大重點新品已開始出貨，包括第一顆用於AI/企業級伺服器的MonTitan SSD控制晶片和第一顆PCIe Gen5消費級SSD控制晶片，讓我們在極為有利的形勢下邁向2025年。儘管預期年底假期購物旺季需求將較往年疲軟，我們有信心，藉由提供為PC、智慧型手機和企業級儲存所設計的高度差異化控制晶片解決方案，將進一步強化我們的市場領導地位，並為實現強勁、可持續的長期成長奠定基礎。

慧榮預估2024年第四季營收將介於1億9100萬至2億零200萬美元之間，較前一季減少5%~10%，與去年同期相比持平至減少6%，毛利率介於46.5%至47.5%之間。

慧榮科技也在10月28日發布最新的股利政策，每股美國存託憑證（ADS）年度現金股利為2.00美元，將按季度分四次發放。