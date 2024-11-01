做5年「月薪5萬爽缺」她想辭了！過來人補血：能理解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人都希望出社會後，找份錢多事少離家近的工作。有網友表示，他的月薪實領5萬，上班時間是早上6點到下午5點，會一陣忙、一陣不忙，但他常常躲在廁所滑手機，目前已經待了5年了，「工作沒壓力、同事好相處，但還是很想離職，那表示我不適合這個工作吧？」話題引發議論。

一位女網友在Dcard發起閒聊「工作很爽但還是想離職」，文中敘述，自己的工作月薪實領5萬，上班一陣忙、一陣不忙，會常躲廁所滑手機，早上6點上班到下午5點下班。目前她已經待5年了，平時主管不太會罵人，工作沒什麼壓力，同事也好相處。

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但原PO話鋒一轉，「還是很想離職，那表示我不適合這個工作吧？」「如果其他人來應該會很不開心，因為前面三個都憂鬱症，很多都離職。」她也在留言處透露，想離職的原因是離家太遠、上班時間長。

看到貼文後，許多人紛紛不解，「工作沒壓力、同事好相處，想離職的點在哪」、「請跟我說職缺在哪謝謝！拜託你了」、「看不懂想表達什麼」、「那就是想躺平的節奏」、「有礦就離職啊…我也不想當社畜，但我家沒有礦。」

但就有網友指出，「工作如果沒有目標，每天不含通勤11個小時被綁在位置上（我預設），庸庸碌碌五年沒有目標看不見未來發展性，也沒有需要支持的興趣，但是周圍的人都說你爽不知道在擔心什麼，確實很有可能會憂鬱症」、「看到這工時我就不想去了，工作很爽但工時長，時間都綁在公司」、「6點上班才拿5萬 是爽在哪？」

也有過來人點頭，「我可以理解耶……我42k在南部，這個職務、這個能力，可能算是天花板了，但我卻越來越不開心」，因為覺得工作沒有發展性、變化性，害怕一輩子就這樣，「所以最近有去預約心理諮商，希望能夠釐清自己想要什麼，我也為自己設下時間，最多三年，若三年一到我還是想走，就趕緊離開吧！」