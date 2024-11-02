新北1600戶還在停電！　台電：台電比用戶急

▲新北市截至晚間九點，還有1600戶停電。（示意圖／新北市新聞局提供）

文／中央社

新北市截止2日晚間9時為止，仍有1600戶停電，影響民生用電。市長侯友宜2日說，盼望2日全面恢復供電。台電表示，直至深夜仍在搶修，停電事故的發生台電比用戶們都急。

颱風「康芮」帶來強風豪雨，新北市各地陸續有農業損失，市長侯友宜下午前往坪林區、石碇區勘查停電與復電狀況。

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市府發新聞稿表示，侯友宜強調，水電是重要的民生問題，務必全力以赴，市府總動員派工班排除路樹障礙，與台電合作，盼2日晚上能全區復電。他說，「搶修沒有假日，將不眠不休，這是市府團隊的責任」。

依據台灣電力公司網站統計，截至2日9時為止，新北曾有18萬2000戶停電，目前仍有1600餘戶停電。有偏鄉居民反映，已3天3夜無電可用，嚴重影響生活。

台灣電力公司台北南區營業處表示，新北市新店、烏來、深坑、坪林區，及台北市文山區等地停電災情，截至晚間7時止，復電率逾98%。

台電以新聞稿表示，為儘速恢復民眾用電，董事長曾文生及副總經理陳銘樹，親赴台北南區營業處瞭解搶修情形，並調派台中、高雄鳳山、台南、屏東等，共7個區營業處150名人力加入，盼加快搶修速度，台電比用戶們都急。

台電並提醒，近期新北部分山區仍可能有豪雨，若看到電線掉落或出現外露，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免觸電。