376萬卡友注意！4銀行停車、現金回饋權益縮水　明年變動一文看

▲信用卡（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

多家銀行趕在法定揭露期限內公告明年起信用卡權益變動，明年起將有逾376萬卡友權益受影響。《ETtoday新聞雲》調查，包括兆豐銀、第一銀、合庫銀與上海銀等4銀行都出現縮水，改惡重點則以現金回饋和停車優惠為主，卡友揪心。

4家銀行中，以第一銀行信用卡流通卡數153萬張最多、兆豐銀116.15萬張、合庫銀68萬張、上海銀則為39萬張，合計共影響376萬卡友權益。

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兆豐銀：市區停車、高鐵購票紅利門檻拉高

兆豐銀公告，明年起，個人商旅卡市區停車紅利點數由每小時200點拉高至300點，個人商旅卡Basic與美福聯名卡（無限卡／御璽卡）紅利點數則由每小時300點紅利改為400點。



另外，高鐵構票優惠也出現變動，標準車廂紅利點數平、假日原折扣為30%、20%，明年起一律改為抵扣票價15%，相當於平日折抵對半砍。



不過兆豐銀調降華航、長榮航白金卡(含)以上等級信用卡哩程計算方式，華航由現行每1000哩紅利點數7500點降為6500點；長榮航則由現行6500點降為5500點。

第一銀行：路邊停車、一般消費現金回饋認定調整

一銀公告，明年起主要卡別月刷卡金額1.2萬元以上可享市區停車優惠，明年拉高到2萬元。卡友直呼「想要在東區免費停車2小時，門檻更高了。」

另外，一銀明年起排除一般消費現金回饋的部分新增TikTok平台交易、一般消費之取消交易、退貨、指定卡片部分歐洲地區實體商店消費等。

合庫銀：VISA御璽商旅卡現金回饋縮水

114年1月1日起，調整VISA御璽商旅卡（包含樂活卡、活力御璽卡與御璽商旅卡）優惠權益，由現行國外一般消費金額回饋2%無上限，改為1.5%無上限。

上海商銀：道路救援改惡

上海商銀公告，明年起信用卡道路救援服務僅提供予世界商務卡適用(卡號前6碼為514738)，原牙醫師認同卡、商務御璽卡(含簡單卡) 、御璽卡、商務鈦金卡(含小小兵卡)、極緻卡、晶緻卡、白金卡及商務白金卡、金卡、普卡最後可使用本服務日期至113年12月31日止。