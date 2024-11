徐旭東SOGO週年慶現身　喊話美國新總統「要對台灣有愛」

▲遠東集團董事長徐旭東出席SOGO 37週年慶造勢活動。(圖/記者廖婕妤攝)

記者廖婕妤/台北報導

遠百(2903)轉投資遠東SOGO百貨週年慶將於7日起開跑,集團董事長徐旭東今(4)日現身造勢活動,大讚台灣持續向前走,談到對美國總統大選的看法,徐旭東則說不管是誰當選,都要對台灣有愛。

美國總統大選將於5日登場,兩黨候選人競爭激烈,各有不同的經貿措施,勢必將牽動台灣經濟局勢;談到美國大選登場,徐旭東表示,美國選舉很有趣,好現象是投票人的數字增加,但投誰不曉得,這很有趣。

徐旭東指出,「我們不要猜、就等,當然不管哪一位當選,都要對台灣有愛、對台灣增加它的趨勢、想法及方向。」但他也坦言,要分析兩位候選人的利弊關係太難了。

遠東SOGO百貨週年慶即將於11/7起開跑,為期12天的檔期全台7館目標業績要達到121億元、年增1%,另「中國信託遠東SOGO聯名卡」也正式推出,周年慶期間刷聯名卡可獨享最高14%優惠,可望帶動周年慶業績;中信銀總經理楊銘祥說,SOGO周年慶有中信卡強強聯手,期待看到大額刷手出現。

SOGO今年週年慶以「Life is Better in SOGO」為主軸,徐旭東說,重要的是跟你的愛人、家人,快過年了帶他們來逛週年慶,不一定要花很多錢,但一定要花愛心,這最重要,講究要愛,愛要拿出來。