徐旭東SOGO週年慶現身　喊話美國新總統「要對台灣有愛」

▲遠東集團董事長徐旭東出席SOGO 37週年慶造勢活動。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨週年慶將於7日起開跑，集團董事長徐旭東今（4）日現身造勢活動，大讚台灣持續向前走，談到對美國總統大選的看法，徐旭東則說不管是誰當選，都要對台灣有愛。

美國總統大選將於5日登場，兩黨候選人競爭激烈，各有不同的經貿措施，勢必將牽動台灣經濟局勢；談到美國大選登場，徐旭東表示，美國選舉很有趣，好現象是投票人的數字增加，但投誰不曉得，這很有趣。

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徐旭東指出，「我們不要猜、就等，當然不管哪一位當選，都要對台灣有愛、對台灣增加它的趨勢、想法及方向。」但他也坦言，要分析兩位候選人的利弊關係太難了。

遠東SOGO百貨週年慶即將於11／7起開跑，為期12天的檔期全台7館目標業績要達到121億元、年增1％，另「中國信託遠東SOGO聯名卡」也正式推出，周年慶期間刷聯名卡可獨享最高14％優惠，可望帶動周年慶業績；中信銀總經理楊銘祥說，SOGO周年慶有中信卡強強聯手，期待看到大額刷手出現。

SOGO今年週年慶以「Life is Better in SOGO」為主軸，徐旭東說，重要的是跟你的愛人、家人，快過年了帶他們來逛週年慶，不一定要花很多錢，但一定要花愛心，這最重要，講究要愛，愛要拿出來。