SUZUKI全球營收創新高　元旦起推「全車系免費健檢」

▲SUZUKI全球營收創新高，元旦起1個半月內免費健檢與五大好禮相送。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

SUZUKI憑藉創新的市場策略，在2024年創下全球營收新高！根據最新數據，SUZUKI在印度市場持續稱霸，日本市場穩定增長，歐洲市場也表現亮眼，台灣市場則得力於SUI 125上市成功，以可愛外型和出色的都市通勤性能，累積銷量已突破一萬五千台，成為不少都會騎士的首選。

SUZUKI在2024年全球營收創下新高，這主要歸因於以下幾個因素：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.印度市場的強勁表現：SUZUKI旗下的Maruti Suzuki在印度市場持續領先。截至2024年10月，Maruti Suzuki共售出159,591輛汽車，佔印度新車銷售量的約41%，穩居印度市場龍頭地位。

2.全新全球戰略車款推出：2024年7月SUZUKI推出了第四代Swift，榮獲2025年RJC年度汽車獎。Swift自2004年問世以來，擄獲全球超過900萬名車主，成為城市駕駛愛好者的設計標竿和崇拜車款。

3.台灣市場各級距新車款推出：2024年SUZUKI台鈴工業針對各級距市場推出符合各式熱銷車款；國產速克達部分，SUI 125於3月推出熱情奔放的「蜜柚黃」、11月則帶來活潑明亮Two-Tone雙色調設計的「泰奶紅」、「抹茶綠」；Saluto 125於11月同步推出三款全新車色，延續經典美學的「蒙地拿紅」、「維蘇威黑」、「卡拉拉白」；並將國產速克達全系列，全面換裝全新 ECU（電子控制單元），進一步優化引擎的燃燒效率和動力輸出，提供更優異的油耗表現。進口大型重機則於3月份引進全新世代800家族-運動跑車-GSX-8R，以及多功能冒險車-V-STROM 800，不同風格的車型滿足每位騎士的多樣化需求。

綜上所述，SUZUKI透過在主要市場的強勢表現、新車型的成功推出、全球市場的穩定增長以及產品多樣化與創新，實現了2024年全球營收的新高。

為回饋台灣消費者的支持與信任，SUZUKI台鈴工業宣布將於2025年1月1日至2月15日推出「全車系免費健檢，週週抽大獎活動」，以SUZUKI & eReady全車系九大系統免費健檢及五大好禮，陪伴車主安心迎接新一年！

全車系免費健檢，週週拿大獎活動活動期間：2025年1月1日 ~ 2月15日，此次活動涵蓋全台SUZUKI授權經銷據點，提供所有車主尊榮服務與豐富回饋：五大好禮內容包括：

好禮1免費車輛健檢：九大系統由專業技師檢查車輛狀況，保障行車安全。

好禮2精美桌曆贈送：完成車輛健檢及定保登錄即可獲得SUZUKI限量精美桌曆（數量有限，送完為止）。

好禮3原廠機油享9折優惠：以最經濟實惠的價格享受原廠品質。

好禮4週週抽好禮：車輛保養單筆消費滿200元即可參加抽獎活動，有機會獲得最大獎GIXXER SF250乙台！

好禮5超值購車優惠：購買GSX-R150，現金價98,000元，再享分期購車36期0利率。購買GIXXER 250系列，享分期購車36期0利率或15,000元購車金優惠（年式限定）。