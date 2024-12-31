2024最悲情！　台塑四寶今年股價重摔逾55％

▲台塑集團四寶今年來股價下跌逾55％。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

2024年最後一天，台股以下跌155.1點作收，但累計全年大漲逾5100點，仍是相對豐收的一年，不過台塑四寶今年以來表現弱勢，四寶跌幅都超過55％，以最核心的台塑（1301）來看，今年以來跌逾55％，若去年封關日買進1張抱到現在，投資人帳面虧損逾4.37萬元。

台塑四寶今年以來面臨逆風，產業景氣低迷影響股價走勢，台塑31日收35.5元平盤價，累計今年以來下跌43.7元或55.18％，最低曾跌至35.1元，寫下22年來新低，不過截至12／27股東人數達33萬1753人，寫下新高，今年以來增加約6.4萬人。

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南亞（1303）31日收29.9元，下跌0.2元或0.66％，累計今年以來下跌36.8元或55.17％，最低一度跌至29.55元，截至12／27股東人數達26萬4010人，今年來增加約4.2萬人

台化（1326）31日收27.3元，下跌0.3元或1.08％，累計今年以來下跌35元或56.18％，最低曾墜至27.2元，續創22年來新低，截至12／27股東人數達18萬3590人，今年來增加約2.4萬人

台塑化（6505）31日收34.55元，下跌0.05元或0.14％，累計今年以來下跌46.35元或57.29％，最低曾跌至34.1元，再寫掛牌以來新低，不過截至12／27股東人數達10萬508人，今年來增加逾3.4萬人。

台塑集團今年股價表現相當悲情，今年以來跌幅都超過55％，股價腰斬後不斷再探低，不過股東人數卻持續成長，合計台塑四寶今年來股東人數成長約16.4萬人，顯見不少股民仍是逢低買進、愈跌愈愛買。