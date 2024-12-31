台股全年漲逾28％　新制勞退自提人數增近12萬人

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股今年全年大漲28.47%或5104.29點，除了帶動勞動基金大賺，也同步提高新制勞退自願提繳意願；根據勞保局統計，截至今年10月底，新制勞退自提人數近118.40萬人，年增近12萬人，佔整體人數達15.41%。

勞保局指出，勞退自提的參與人數逐月增加，從2023年底至今年10月底增加近12萬人、達到118萬3965人，這其中以30至49歲的勞工人數最多，約有60萬人、佔整體自提人數一半。

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勞保局表示，為鼓勵勞工自願提繳退休金，《勞工退休金條例》第14條第3項規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金的金額，不計入提繳年度薪資所得課稅。

因此，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將其年度內自願提繳金額，填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須扣除該自願提繳金額。

勞保局舉例說明，如今年度勞工每月工資總額為4萬5,000元，年終獎金2個月，全年薪資所得為63萬元，另當年度每月自願提繳6%退休金，則今年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報3萬2,976元，給付總額欄位應填報59萬7,024元。

勞保局提醒，如在今年度內有個人自願提繳退休金，務必要記得在明年度報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中扣除，如發現未扣除或金額有誤，請儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自身權益。