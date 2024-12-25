金管會7大新制　明年1月陸續上路

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會公布將於明（2025）年1月上路施行7大新政策及惠民措施，包括：開放主動式及被動式多資產ETF、強化上市(櫃)公司及證券暨期貨市場各服務事業永續資訊之內部控制、調整保險業計提利率風險所適用之倍數、擴增應實施內控稽核制度之保經代公司、創新板取消合格投資人限制、修正保險業投資不動產基準利率定義、永續報告書數位平台等。

金管會明年7大新制，首先、因應國際趨勢及政策推動方向，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，持續推動我國資產管理市場之發展，目標3年內合計資產規模達2000億元，該政策可提供投資人多元化金融商品，預估投信業者、現有及潛在投資人均可受惠。

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其次、強化上市(櫃)公司及證券暨期貨市場各服務事業永續資訊之內部控制，並將「永續資訊之管理」且納為必要稽核項目，目的提升上市(櫃)公司及證券暨期貨市場永續資訊揭露品質。

第三、調整保險業計提利率風險所適用之「X+Y倍系統」，其中明年度原適用之X倍為1倍，調整為維持與今年相同之0.9倍；如此一來，降低保險業計提利率風險資本的增提幅度，以協助其妥善分配資源並提升資本運用效率，達到順利實施保險業新一代清償能力制度。

第四、為強化保經代公司健全經營，將應建立內控稽核制度及程序之年度營業收入標準，由現行3億元調整至2億元，擴增應建立內控稽核制度與招攬制度及程序之公司，調整後，以2023年營業收入估算，預計將增加13家保經代公司應建立內控稽核制度及程序。

第五、創新板全面刪除合格投資人制度，並強化申請公司創新性審查等配套措施，提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌，實施日期為1月6日。

第六、修正保險業辦理不動產投資管理辦法第2條基準利率定義，目前保險業不動產投資報酬率最低為2.97%；修正後為2.419%，降低0.551個百分點，以提升保險業從事不動產投資之法定收益率之穩定性，避免受短期利率調整影響。

最後、證交所建置之ESG數位平台將增加產製永續報告書功能，於系統內建立「永續報告書參考框架」，並自動帶入上市櫃公司每年6月申報之ESG資訊至對應項目，輔助上市櫃公司編製永續報告書，協助明年起將首度申報、且先前未自願申報的約800家公司編制永續報告書。

