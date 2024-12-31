無腦投資！「300萬All in 0050」存1年爽賺186萬元　對帳單曝

▲原PO無腦投資0050。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人會靠投資股票或房地產增加被動收入，希望盡早實現財富自由，有網友分享，周一到周五工作都很忙碌，下班回到家都七點多了，個人休閒時間不多，要陪家人、運動、進修等等，因此投資想要越簡單越好，於是他直接All in 0050，從2023年初開始買，每月買2張，至今帳面已賺了186萬元。

有網友在Dcard發文，「平凡上班族的懶人投資年報」，因為平日工作繁忙，下班後經常晚上六七點才到家。晚餐過後，還要進修寫程式、學習英文，並保持慢跑和重訓的習慣，更重要的是，要留時間來陪伴家人，因此幾乎沒有時間研究個股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是，原PO選擇了「無腦投資大盤」的策略，將所有資金投入0050，且一張都不賣，打算從年初持有到年底再來檢視結果，讓他可以專注於本業，並把更多時間留給更重要的人事物。

他透露，從2023年初買到2023年底，「大概一個月買2張左右，把資金打完」，而今年則是完全沒有買，「今年的薪水都拿去付新房子的裝潢費用了」。他也貼出對帳單，預估損益高達186萬9486元，報酬率60.48%，預估收入496萬474元。

貼文曝光，網友驚呼連連，「這個績效屌打95%自以為很厲害殺進殺出的主動投機者」、「選0050真的對了，績效高於大盤」、「本金300萬歐印，也是不少錢欸」、「本業好的，本來就做大盤投資，就可以打敗大部分的人，本大追求的就是穩定的報酬，就會有不錯的獲利」。