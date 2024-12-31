ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

2024高息ETF最強10名一次看　00915、00918奪冠亞軍

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年高息ETF出現「上、下半年大逆轉」現象，上半年多款月配型商品受市場青睞，下半年在月配型配息表現頻頻縮水下，季配型產品看俏，凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）含息報酬率各為22.59%與18.75%，奪下冠亞軍。

▲▼台股2024年ETF排行榜。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人指出，雖然2024年高股息ETF表現前10強中「表面上」有3檔月配息商品，但因富邦臺灣優質高息（00730）原為年配息改月配、富邦特選高股息30（00900）原為季配改月配，且變更基準日落在11月28日，ETF前10強榜單上，僅中信成長高股息（00934）為「純」月配息產品。

業界觀察，透過指數篩選邏輯挑選股息較高、歷史平均填息率也較佳的個股，成立兩年以來，掌握到數檔價值股的成長機會。長期而言，人工智慧基礎設施和設備將蓬勃發展，建議可利用高填息 ETF 分散佈局，一手掌握台股的投資機會。

其中，00915因為以上市上櫃發行市值前300 大股票為母體，經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取30 檔股票，再以自由流通市值結合股利因子指標，配置成分股權重，篩選出具財務品質、低波動及現金股利的股票組合，成分股含金量高，前3大分別是國泰金（2882）、中信金（2891）與兆豐金（2886）。

00918因為搭上AI浪潮，在本月規模突破500億元大關，躋身第10大台股ETF、第7大高息ETF。成分股中以長榮（2603）、華碩（2357）與中信金（2891）為持股前3大。

關鍵字： ETF高息台股2024投資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股2024封關刷紀錄　外資年砍6951億元「史上次大」

台股2024封關刷紀錄　外資年砍6951億元「史上次大」

台股2024年在今（31）日封關交易，統計全年大漲5104點，創下史上最大漲點，回顧今年整年外資站在賣方，全年賣超6950億元，賣超金額僅次於2022年，創下史上次大紀錄。

2024-12-31 17:34
2024高息ETF最強10名一次看　00915、00918奪冠亞軍

2024高息ETF最強10名一次看　00915、00918奪冠亞軍

2024年高息ETF出現「上、下半年大逆轉」現象，上半年多款月配型商品受市場青睞，下半年在月配型配息表現頻頻縮水下，季配型產品看俏，凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）含息報酬率各為22.59%與18.75%，奪下冠亞軍。

2024-12-31 17:40
台股2024年漲28.47%　優於日韓星港

台股2024年漲28.47%　優於日韓星港

今（31）日台股收盤指數23,035.1點，下跌155.1點，跌幅0.67%，成交量2,685.54億元，外資賣超178.9億元，金管會證期局統計資料顯示，今年以來台股集中市場上漲28.47%，漲勢表現確定優於日本、韓國、新加坡、香港，台股今日均成交量約4,124億元，相較去年同期2,811.97億元增加46.65%。

2024-12-31 16:29
2024最悲情！　台塑四寶今年股價重摔逾55％

2024最悲情！　台塑四寶今年股價重摔逾55％

2024年最後一天，台股以下跌155.1點作收，但累計全年大漲逾5100點，仍是相對豐收的一年，不過台塑四寶今年以來表現弱勢，四寶跌幅都超過55％，以最核心的台塑（1301）來看，今年以來跌逾55％，若去年封關日買進1張抱到現在，投資人帳面虧損逾4.37萬元。

2024-12-31 15:00
快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

擁有124萬股民的季配息ETF元大高股息（0056）今（31）日公告每股配發1.07元，與上次配息行情一致，以今日收盤價36.68元估計，0056配發率超過11.66%。

2024-12-31 15:18
股王換人！力旺超車信驊　2024封關日絕殺

股王換人！力旺超車信驊　2024封關日絕殺

2024年封關日出現股王爭霸戰，同屬IC設計股的力旺（3529）今（31）日盤中最高衝至3370元，雖未比信驊（5274）最高價3390元高，但盤中信驊遇獲利了結賣壓情勢扭轉，力旺近午盤就以3345元的價格壓過信驊的3310元，隨後一路持穩上攻，在最後交易日上演股王絕殺秀。

2024-12-31 13:37
快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬元

快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬元

2024年台股上市大盤在今（31）日封關，雖終場下跌155.1點、以23035.1點作收，但累計今年集中市場全年大漲5104.29點，創史上最大單一年度漲點，台股市值來到73.89兆元，1年增加17.05兆元，以11月台股開戶人數1318萬人概算，平均每位投資人今年在這波上漲行情中，帳面大賺129.4萬元，台股今年可說是慶豐收的一年。

2024-12-31 13:38
台積電目標價上看1360元！　第一金投顧：明年台股衝26500

台積電目標價上看1360元！　第一金投顧：明年台股衝26500

台股即將邁入新的篇章，展望2025年，第一金投顧認為，台股主軸仍然是AI相關的半導體產業，市場估計（2330）今、明年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前1090元、PE 僅18.6倍，市場平均目標價在1360元，明年台積電將進一步帶領台股上攻，指數下半年上看26500點！

2024-12-31 11:15
三星揮軍「人形機器人」市場　卡位成Rainbow Robotics 最大股東

三星揮軍「人形機器人」市場　卡位成Rainbow Robotics 最大股東

根據外媒路透社報導，韓國Rainbow Robotics公司週二在一份監管文件中表示，三星電子已成為其最大股東。文件內容顯示，先前曾投資這家機器人公司的三星最近獲得了2670億韓元（1.81億美元）的股份。

2024-12-31 12:11
日本2024「漲倍股」出籠！　AI電線股年漲逾5倍獲猛打賞

日本2024「漲倍股」出籠！　AI電線股年漲逾5倍獲猛打賞

日經225指數12月30日以39894點，為史上最高年度封關收盤漲點、下跌1%作收，由於日本年度封關日落在30日，全年漲幅19%，《日經新聞》指出，2024年29日「漲倍股」當中，倚靠AI電線題材的Fujikura股價在2024年狂飆5倍（狂飆503%）、漲幅高居東證Prime個股之冠，顯見AI題材誘人。

2024-12-31 11:22

讀者迴響

熱門新聞

長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月

快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

台積電驚見鉅額交易　「50張1104.41元」

投保職業工會注意！勞保局公布2家欠繳保費　將暫拒給付

股王換人！力旺超車信驊　2024封關日絕殺

無腦投資！「300萬All in 0050」存1年賺186萬

快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬元

《就服法》三讀通過80歲免評聘移工　勞動部：深感遺憾

鴻海斥資113億元　擴大布局美國市場

即／威力彩連18槓！下期上看3.7億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366