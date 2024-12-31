2024高息ETF最強10名一次看　00915、00918奪冠亞軍

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年高息ETF出現「上、下半年大逆轉」現象，上半年多款月配型商品受市場青睞，下半年在月配型配息表現頻頻縮水下，季配型產品看俏，凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）含息報酬率各為22.59%與18.75%，奪下冠亞軍。

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法人指出，雖然2024年高股息ETF表現前10強中「表面上」有3檔月配息商品，但因富邦臺灣優質高息（00730）原為年配息改月配、富邦特選高股息30（00900）原為季配改月配，且變更基準日落在11月28日，ETF前10強榜單上，僅中信成長高股息（00934）為「純」月配息產品。

業界觀察，透過指數篩選邏輯挑選股息較高、歷史平均填息率也較佳的個股，成立兩年以來，掌握到數檔價值股的成長機會。長期而言，人工智慧基礎設施和設備將蓬勃發展，建議可利用高填息 ETF 分散佈局，一手掌握台股的投資機會。

其中，00915因為以上市上櫃發行市值前300 大股票為母體，經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取30 檔股票，再以自由流通市值結合股利因子指標，配置成分股權重，篩選出具財務品質、低波動及現金股利的股票組合，成分股含金量高，前3大分別是國泰金（2882）、中信金（2891）與兆豐金（2886）。

00918因為搭上AI浪潮，在本月規模突破500億元大關，躋身第10大台股ETF、第7大高息ETF。成分股中以長榮（2603）、華碩（2357）與中信金（2891）為持股前3大。