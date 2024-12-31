2024最後換股！6檔ETF開獎　00915、00918航空股入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
2024年最後一波台股ETF換股名單揭曉！台灣指數公司今（31日）公告包含凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）等6檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，預定2025年1月2日起生效，其中00915與00918都增加航運股，備受市場注意。
除了00915與00918以外，包括、群益台ESG低碳50（00923）、台新永續高息中小（00936）、永豐ESG低碳高息（00930）、兆豐龍頭等權重（00921）等台股ETF今日換股名單都出籠。
凱基優選高股息30ETF（ 00915）規模408.95億元，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」
成分股納入13檔：
三陽工業（2206）、微星（2377）、億光（2393）、義隆（2458）、 長榮航（2618）、京城銀（2809）、台新金（2887）、瑞鼎（3592）、智易（3596）、中磊（5388）、群益證（6005）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）
成分股刪除13：
統一（1216）、美律（2439）、國產（2504）、冠德（2520）、華固（2548）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、潤泰全（2915）、台灣大（3045）、京鼎（3413）、致伸（4915）、頎邦（6147）、寶成（9904）
大華優利高填息30ETF（ 00918）規模642.44億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數，換股比例33.33%
成分股納入10檔：
聚陽（1477）、宏碁（2353）、瑞昱（2379）、國產（2504）、華航（2610）、彰銀（2801）、中租-KY（5871）、新普（6121）、群聯（8299）、中保科（9917）
成分股刪除10檔：
仁寶（2324）、京元電子（2449）、凱基金（2883）、信邦（3023）、緯創（3231）、和碩（4938）、力成（6239）、啟碁（6285）、億豐（8464）、寶成（9904）
兆豐龍頭等權重ETF （00921）規模28.42億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
成分股納入12檔：
和成（1810）、台達電（2308）、智邦（2345）、聯強（2347）、聯發科（2454）、國產（2504）、長榮（2603）、王品（2727）、富邦金（2881）、大立光（3008）、伊雲谷（6689）、泓德能源（6873）
成分股刪除12檔：
冠軍（1806）、台光電（2383）、興富發（2542）、長榮航（2618）、晶華（2707）、中信金（2891）、聯詠（3034）、台灣大（3045）、上緯投控（3708）、崇越（5434）、瑞儀（6176）、富邦媒（8454）
群益台ESG低碳50 （00923）規模190.52億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
成分股納入4檔：
致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、藥華藥（6446）、寶成（9904）
成分股刪除4檔：
華城（1519）、華新（1605）、宏碁（2353）、大聯大（3702）
永豐ESG低碳高息ETF （00930）規模86.72億元， 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數 ，此次成份股沒有更動。
台新永續高息中小ETF（ 00936）規模172.95億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數
成分股納入14檔：
中興電（1513 ）、中華（2204）、技嘉（2376）、創見（2451）、 可成（2474）、裕民（2606）、世界（5347）、遠雄（5522）、中租-KY（5871）、全家（5903）、 群益證（6005）、亞翔（6139）、台燿（6274）、群聯（8299）
成分股刪除14檔：
漢來美食（1268）、南僑（1702）、台肥（1722）、長榮鋼（2211）、華航（2610）、台灣高鐵（2633）、遠百（2903）、威剛（3260）、中美晶（5483）、元大期（6023）、群益期（6024）、環球晶（6488）、永豐實（6790）、達方（8163）
讀者迴響