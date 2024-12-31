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史上最大波！14家銀行啟動大規模「清卡」行動

包括北富銀、國泰世華銀等14家銀行陸續公告，啟動提前終止信用卡契約。（示意圖／Pexels）

▲包括北富銀、國泰世華銀等14家銀行陸續公告，啟動提前終止信用卡契約。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣銀行界信用卡有逾千萬張是超過半年未曾使用過的，若再長至一年未刷過卡的則被視為「呆卡」行列，目前包括國泰世華、北富銀、台新銀、中信銀、玉山銀、華南銀行等14家銀行啟動清呆卡停卡行動。而此波清卡如此大規模大動作，業界分析主要有二大原因。

根據CTWANT整理，截至最新華南銀行公布加入「清理呆卡」列車，共14家銀行，包括先前已公告的銀行有國泰世華、台北富邦、台新、中信、玉山、永豐、凱基、遠東、兆豐、第一、彰銀、星展、渣打銀行等。

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對於銀行此波清卡大動作，銀行業界分析，一來是自從國內銀行紛紛展開一場「信用卡點數大戰」，2016年LINE Pay推出LINE Points，1點Point為1元；2020年台新銀行推出「Richart Life」，即是結合支付、點數、生活優惠及金融服務的全新平台，並於今年7月宣布經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益「台新Point」多元兌點場景」。

國泰世華銀行則是在2021年推出CUBE卡，為市場首創的「一卡抵多卡、五大權益方案」，並連結「小樹點」，逾600萬卡友使用擴大場景及回饋價值，同時整合多張信用卡。

國泰世華銀也公布2025年1月1日起，CUBE卡持續享六大權益消費最高3.3％小樹點信用卡回饋無上限，「玩數位」新增串流平台Max，除「慶生月」維持每季公告權益外，「玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選、來支付」等五大權益方案的公告頻率，將由「每季」調整為「每半年」公告一次，並將不定期宣布驚喜回饋通路。

此外，今年8月玉山銀行新推出的「玉山Unicard」信用卡、「玉山e point」點數回饋機制新上市，與之爭競，引爆信用卡點數大戰以來，民眾不僅未如過去偏重使用實體信用卡，目前綁定信用卡也偏重點數回饋機制的優惠吸引。

還有「電子支付大戰」，可綁定信用卡、金融簽帳卡等，譬如說街口支付等擴大市佔率，玉山銀行12月30日宣布攜手Ocard平台打造會員點數生態圈，玉山Pi拍錢包信用卡卡友於支付同時完成會員消費記錄、點數累積，並結合P幣回饋，可於各項支付情境下全額折抵，實現「P幣即是現金」。

再者，去年（2023）金管會宣布，將銀行呆卡中未動用額度風險係數0％增到10％，也就是說，銀行必須提供資本計提，由於久未刷卡的信用卡的貢獻額度會影響銀行計算資本適足率的高低，增加營運成本，因此驅動各家銀行儘速處理呆卡動卡率，並鼓勵卡友更換擁有較多優惠活動的新卡等。

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