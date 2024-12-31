一文看懂　2024年漲幅前10大個股

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年台股上市櫃飆股出爐！漲幅最大的個股被上曜集團入主轉型保健食品製造世紀（5314）全年漲幅895.58%，其次光通訊廠光聖（6442）漲幅826.97%，第三名則為合麒（8937）漲幅605.22%。

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四到十名依序為錦明（3230）、泰偉（3064）、羅昇（8374）、華冠（8101）、聯鈞（3450）、天品（6199）、台灣精銳（4583）。

漲幅前10大個股矽光子/光通訊為最具族群性代表，包括光聖、聯鈞兩檔，光聖受惠美系資料中心客戶持續建置算力，光被動元件產品出貨暢旺，營收占比已超過七成，前三季EPS 8.52元；聯鈞產品應用在光資訊、光通訊與光檢知及微波通訊領域，聯鈞近期積極布局AI資料中心市場，前三季EPS 1.82元。

泰偉、華冠為兩檔因彌補虧損，大幅減資個股，泰偉減資7成，資本額從4.33億元減至1.3億元，並與義大利特許彩票營運商SISAL合作，提供其軟硬體系統和服務；華冠減資5.82億元以彌補虧損，減資比率高達80%，前三季EPS為-1.72元，公司朝向RF（射頻）、PA（功率放大器）轉型。

羅昇主要從事自動化控制與工業傳動類產品的代理與銷售，包括變頻器、伺服馬達、可程式控制器、人機介面、精密變減速機、電磁離合剎車器等產品，積極推展機器人與AI布局。



