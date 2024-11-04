台積電漲15元至1040　指數收漲185點收22965

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開高走高，加權指數終場大漲185.31點，以22965.39點作收，漲幅0.81％，成交量3116.97億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲59.1點開出，指數開高走高，盤中最高達23020.99點，最低22792.77點，終場收在22965.39點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲6元至214元；廣達（2382）上漲8.5元至313.5元；陽明（2609）下跌1.9元來到68.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.48元。
今天漲幅前5名個股為志強-KY（6768）上漲13元，漲幅9.96％；東訊（2321）上漲1.3元，漲幅9.96％；精金（3049）上漲1.1元，漲幅9.95％；高林股（1531）上漲1.45元，漲幅9.86％；喬山（1736）上漲15.5元，漲幅9.84％。
跌幅前5名個股則為麗臺（2465）下跌8.1元，跌幅9.7％；佳必琪（6197）下跌16.5元，跌幅9.24％；同泰（3321）下跌1.3元，跌幅8.02％；怡華（1456）下跌1.5元，跌幅7.77％；三集瑞-KY（6862）下跌17元，跌幅7.76％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|志強-KY（6768）
|143.5
|▲13.0
|▲9.96％
|東訊（2321）
|14.35
|▲1.3
|▲9.96％
|精金（3049）
|12.15
|▲1.1
|▲9.95％
|高林股（1531）
|16.15
|▲1.45
|▲9.86％
|喬山（1736）
|173.0
|▲15.5
|▲9.84％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|麗臺（2465）
|75.4
|▼8.1
|▼9.7％
|佳必琪（6197）
|162.0
|▼16.5
|▼9.24％
|同泰（3321）
|14.9
|▼1.3
|▼8.02％
|怡華（1456）
|17.8
|▼1.5
|▼7.77％
|三集瑞-KY（6862）
|202.0
|▼17.0
|▼7.76％
資料來源：證交所
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