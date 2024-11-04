台積電漲15元至1040　指數收漲185點收22965

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開高走高，加權指數終場大漲185.31點，以22965.39點作收，漲幅0.81％，成交量3116.97億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲59.1點開出，指數開高走高，盤中最高達23020.99點，最低22792.77點，終場收在22965.39點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲6元至214元；廣達（2382）上漲8.5元至313.5元；陽明（2609）下跌1.9元來到68.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.48元。

今天漲幅前5名個股為志強-KY（6768）上漲13元，漲幅9.96％；東訊（2321）上漲1.3元，漲幅9.96％；精金（3049）上漲1.1元，漲幅9.95％；高林股（1531）上漲1.45元，漲幅9.86％；喬山（1736）上漲15.5元，漲幅9.84％。

跌幅前5名個股則為麗臺（2465）下跌8.1元，跌幅9.7％；佳必琪（6197）下跌16.5元，跌幅9.24％；同泰（3321）下跌1.3元，跌幅8.02％；怡華（1456）下跌1.5元，跌幅7.77％；三集瑞-KY（6862）下跌17元，跌幅7.76％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 志強-KY（6768） 143.5 ▲13.0 ▲9.96％ 東訊（2321） 14.35 ▲1.3 ▲9.96％ 精金（3049） 12.15 ▲1.1 ▲9.95％ 高林股（1531） 16.15 ▲1.45 ▲9.86％ 喬山（1736） 173.0 ▲15.5 ▲9.84％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 麗臺（2465） 75.4 ▼8.1 ▼9.7％ 佳必琪（6197） 162.0 ▼16.5 ▼9.24％ 同泰（3321） 14.9 ▼1.3 ▼8.02％ 怡華（1456） 17.8 ▼1.5 ▼7.77％ 三集瑞-KY（6862） 202.0 ▼17.0 ▼7.76％

資料來源：證交所