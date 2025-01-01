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台塑四寶「上兆市值蒸發」套牢87萬股民　石化慘成水餃股

台塑四寶股價2024年跟大盤朝反方向走。（圖／黃耀徵攝、翻攝自嗨投資官網）

▲台塑四寶股價2024年跟大盤朝反方向走。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「我是台塑台化小股東，今年得申請勞工紓困貸款才能過年回家吃年夜飯！」近期網路上各種酸言酸語，衝著台塑四寶股價而來，總結2024年台股「新慘業」就是石化，多家企業已成雞蛋水餃股，原本的龍頭台塑四寶股價也跌破金融海嘯低點，還可能出現史上首度營運虧損，這波「石化冰風暴」可能會讓全台超過87萬名小股東的荷包凍很久。

CTWANT記者整理台塑四寶近期股價表現，高點分別為：台塑（1301）2021年10月的121元，南亞（1303）2022年4月的94元，台化（1326）2018年9月的130元，台塑化（6505）也是2018年9月的151元。

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而在2024年12月31日，台塑收在35.5元，南亞正式跌破3字頭、收在29.9元，台化收在27.3元，台塑化則為34.55元，網友戲稱不是股價「腰斬」、是「腳踝斬」，2024年市值蒸發1.18兆元，剩下不到1兆元。

曾是台灣之光的台塑四寶，成功經歷數個景氣循環，如今營收及股價表現一路慘跌，不再「似寶」，最大關鍵在於中國大陸石化業的「內捲」。

「不要小看中國，他們的技術真的超級厲害，我從來沒看過塑膠袋可以做得這麼薄！」在2009年，當時的台塑董事長李志村曾跟CTWANT記者開玩笑說了這句話，當時是在諷刺中國製造的偷工減料，沒想到過了15年，一語成讖。

大陸官方2016年允許民間企業投資煉化一體廠，一連打造了包括大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連雲港、浙江寧波、上海漕涇、廣東惠州和福建漳州古雷七大石化園區，被媒體稱為「七個王永慶」，在中國刻意扶植與複製台塑六輕的成功經驗下，2020年後產能集中開出，到2026年前計畫新增化工原料產能超過8300萬噸，導致目前乙烯、PX、PTA、CPL、MEG、SM、ABS等全都供給過剩。

但新冠疫情後，大陸房地產市況低迷，內需疲軟，影響相關石化、塑料及化纖需求，所以向外傾銷。

「原本預期上半年會開始反彈，但實際上沒發生，現在景氣走勢，無法用傳統的產業架構來解讀了，人為干擾變因太多」2023年11月底，台塑集團總裁王文淵向記者們介紹剛從敦化北路搬至內湖的新總部，當時氣氛輕鬆，他笑說不會讓幫他賺錢的老臣們退休。2024年，台塑、台塑化接連換了董座，記者也很難見到王文淵了。

央視新聞報導天津新增乙烯年產量120萬噸。（圖／翻攝自央視網）

▲央視新聞報導天津新增乙烯年產量120萬噸。（圖／翻攝自央視網）

「近日，年產120萬噸乙烯項目在天津經開區南港建成投產，專案投產運行後，中國石化天津基地的乙烯年產能將達到250萬噸，並將帶動千億級下游產業發展。」大陸第一官媒央視新聞在2024年11月興奮播報這條新聞。光是這一家公司、一個基地產能，就超過半個台灣一年400萬噸的產量，而這僅是眾多石化投產新聞的一條，12月還有内蒙古寶豐、萬華化學和山東裕龍等陸續開出新裝置，又多了210萬噸的乙烯投產。

產能大增、價格崩跌，不但讓大陸市場內捲，還逼到整個亞太地區產業鏈失衡，重蹈大陸過去在太陽能、面板產業的覆轍，補貼扶持、產能過剩、削價競爭，然後就是倒閉潮。

《朝鮮日報》報導，中國乙烯年產能在2023年已超過5千萬噸，是韓國的4倍，導致韓國公司不斷虧損，樂天化學過去3年已慘賠數千億韓元，考慮賣掉廠房，但找不到人接手，搞得韓國政府要幫忙借錢補貼、還讓原料石油腦進口關稅直接為0，免得公司倒了。

全亞洲產能過剩，也讓台股的塑化股壓得抬不起頭，前私募股權操盤手「股人阿勳」整理，過去兩年半的股票投資報酬率，國喬（1312）為負47%，12月31日股價收在10.45元，台聚（1304）負48%、股價10.75元，華夏（1305）負55%、股價11.95元，大多成了雞蛋水餃股，台塑四寶更是負56%到61%。

韓國樂天化學過去3年已慘賠數千億韓元。（圖／翻攝自樂天化學官網）

▲韓國樂天化學過去3年已慘賠數千億韓元。（圖／翻攝自樂天化學官網）

令人訝異的是，台塑2024年股價跌一半，寫下22年新低，小股民卻增加6.4萬人，達到33.1萬人新高；南亞股價為16年來新低，股東增加約4.2萬人，共26.3萬人；台化也是22年來新低，股東增加2.3萬人，共18.2萬人；台塑化更是掛牌以來最低，股東卻破10萬人，增加3.4萬人，四寶股東人數近88萬人。

愈跌愈愛買，就是看上台塑「大到不會倒」而逢低買進，然而許多分析師都在勸退，一業內人士向CTWANT記者透露，很多大戶套在50元左右，短期解套不易。

「買股不是談戀愛，拖這麼久沒用」股人阿勳說，現在大戶都在賣、散戶接，千張以上大戶兩個月內已減少2%，台塑四寶的毛利率至少要回到8到10%以上才能損益兩平，15%以上才能讓股價回到過去，若再考慮碳費成本，至少要25%以上，「雖然價格很低，但轉型期太長了，建議立馬停損。」國泰投信董事長張錫也跟CTWANT記者說，台塑四寶明年仍不OK，可能要等到2026年後。

四寶陸續在2024年12月宣布發行114年度國內無擔保普通公司債，合計募資金額將達470億元，盼籌資度過營運寒冬。業內人士也開玩笑表示，台塑家大業大不缺現金，可能是要以此「喊窮」，為2025年不發股利「鋪路」。

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