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賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

▲桃園機場,國旅,旅遊,觀光,出境。（圖／記者廖婕妤攝）

▲桃園機場觀光客。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

總統賴清德在元旦新年談話中，提到兩岸觀光部分，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判，觀光署也樂見此事，激勵今（2）日觀光族群股價上揚，燦星旅（2719）、富野（2736）雙雙亮燈漲停；航空股也同歡，台灣虎航（6757）一度漲逾9％。

賴清德提出，台灣期待和中國在對等尊嚴下進行健康有序交流，若中國有誠意，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判；觀光署表示，我方歡迎中國旅客來台旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

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觀光族群在台股2025開紅盤日率先表態，燦星旅（2719）、富野（2736）開盤就亮燈漲停鎖死，山富（2743）、五福（2745）盤中一度漲逾8％、鳳凰（5706）、易飛網（2734）、夏都（2722）一度漲逾7％、寒舍（2739）、雲品（2748）漲逾6％、雄獅（2731）也有4％以上漲勢。

航空股也跟著同歡，台灣虎航（6757）盤中一度漲逾9％，長榮航（2618）漲逾5％、華航（2610）漲近4％、星宇航空（2646）則漲逾1％。

觀光署表示，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

觀光署強調，兩岸觀光旅遊的安全及品質，是我方核心關切事項，為確保健康有序的旅遊環境，我方建議台旅會與海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

關鍵字： 觀光兩岸觀光台旅會中國旅客賴清德

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