AI狂熱！輝達2024年市值「漲超2兆美元」成為舉世價值次高公司

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

巿場對人工智慧（AI）興趣高漲、各行各業對晶片大廠輝達公司（NVIDIA）以AI為中心的晶片需求強勁，驅動這家公司去年成為全球市值增加最多的公司。

路透社報導，輝達的巿值去年一舉增加逾2兆美元，去年底來到3兆2800億美元，成為舉世價值次高公司。輝達2023年底巿值為1兆2000億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘋果公司（Apple）目前巿值來到接近歷史紀錄的4兆美元，繼續獨占鼇頭。巿場期待蘋果推出AI增強功能，以重振低迷的iPhone銷售，投資人的熱情反映在這一波蘋果股價飆升上。

截至去年底，微軟公司（Microsoft）巿值為3兆1000億美元，排行老三。巿值分別約為2兆3000億美元的谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜公司（Amazon）分居第4、5。

科技公司去年大幅提升全球指數的走勢，其中華爾街股巿標準普爾500指數飆升23.3%，以科技股為主的那斯達克指數則是上漲28.6%。

儘管股價估值偏高、美中關稅緊張局勢迫在眉睫，而且美國降息速度可能放緩，分析師仍對科技公司今年持續勁揚抱持樂觀態度。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師艾夫斯（Daniel Ives）預測今年科技股會上漲 25%，將潛在成長歸因於美國總統當選人川普領導下的寬鬆監管環境、即將推出的強大AI倡議，以及科技巨擘和電動車大廠特斯拉（Tesla）今年及以後的穩定基礎。