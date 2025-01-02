證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元 年化配息率逾3%

擁有85萬5914名受益人的月配型高息ETF復華台灣科技優息（00929）今（2）日再度公告每股配0.05元，預定1月16日除息、1月15日為最後買進日，以今日收盤價18.01元估計，年化配息率3.33%。

快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元 1／17除息

擁有逾77萬股民的台股ETF元老、元大台灣50（0050）今（2）日公告上半年配息明細，每股預定配2.7元，即將在1月17日除息，1月16日為最後買進日。

台積電高層被三星挖走發展先進封裝 才2年就閃人

根據外媒IT之家報導，三星的半導體部門中，一位曾在台積電服務過20年，兩年前加入三星的封裝專家林俊成已離職。

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元 年化配息率約5%

採季配息、全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）在去（2024）年9月20日掛牌上市，本月（2025年1月）迎來上市後首配息，預計配發0.18元，以今（2日）收盤價14.41元計算，單次配息殖利率1.2%，年化配息率約5%。

三商壽抽籤股出籠 股價跌破6.3元現增價

三商壽（2867）3億股現金增資股出籠，股價呈現開低，下跌0.08元，跌幅1.27%跌破6.3元現增價。

台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停 中租強彈逾7%

台股大跌逾200點，租賃三雄不僅抗跌，裕融（9941）漲停鎖死，帶動中租-KY（5871）強勁反彈逾7%，和潤（6592）漲幅逾半根停板。

賴清德拋「小兩會交流」 2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

總統賴清德在元旦新年談話中，提到兩岸觀光部分，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判，觀光署也樂見此事，激勵今（2）日觀光族群股價上揚，燦星旅（2719）、富野（2736）雙雙亮燈漲停；航空股也同歡，台灣虎航（6757）一度漲逾9％。

新制勞退前11月賺6940.2億元 每位勞工平均可分5.4萬元

勞動基金運用局今（2）公布最新績效，2024年前11月勞動基金大賺1兆328億元，其中，新制勞退基金前11月獲利6940.2億元，收益率16.14％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾5.4萬元。

台酒年虧5億 董座：今、明年紅標米酒還不會漲

冬令進補旺季，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞飲食需求帶動米酒銷量，不過台灣菸酒公司因紅標米酒等產品凍漲多年出現虧損，市場憂心價格走揚，台酒公司董事長湯期安今（2）日表示，因凍漲讓紅標料理米酒1年就損失5億元，但今年及明年沒有漲價計畫，也會繼續想辦法賺錢，補貼虧損，但也希望補貼紅標米酒部分可以列為台酒經營的不利因素。

聯發科利多不漲 慘跌5%陷貼息窘境

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息，每股配發現金股利29元，但早盤陷貼息，股價下探1340元，下跌75元，跌幅達5.3%。