千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

2025年到來，自今（1）日起，共有9項與勞工朋友相關的勞動新制上路，包括最低工資調漲，約257萬人受惠；產業人才投資理財方案調整最高補助額度至10萬元；以及勞保費率調升為12.5％，勞工每月多負擔56元，約1037萬名勞工受影響等。

一、最低工資實施

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自2025年起，每月最低工資為28,590元，每小時最低工資為190元，預估約257萬名勞工受惠；調整最低工資對於基層勞工薪資有很大幫助，不是只幫助到移工，最大受惠者是本國勞工、占比86％。

二、修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」

配合每月最低工資調整修正分級表，將第1級月投保薪資由27,470元調整為28,590元，以增加勞工請領勞工保險及職業災害保險給付權益。

三、修正「勞工退休金月提繳分級表」

配合每月最低工資調整修正分級表第24級月提繳工資／月提繳執行業務所得為28,590元，預估約124萬名勞工受惠。

四、辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕調作業

因應上述分級表修正施行，為簡政便民，減輕投保單位作業負擔，並維護勞工權益，勞保局主動辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕行調整作業。

五、勞保費率調升

依《勞工保險條例》第13條規定，自2009年起勞保費率採「費率自動調整機制」，每2年調升0.5個百分點，最高上限為13％；2023年依法調整為12%，2025年調整後含就業保險費率1%、為12.5%，調漲之後預計共有約1037萬名勞工受影響。

受勞保費率調升影響，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；若與現行勞保費用相比，明年勞工每月勞保費用將增加56元，雇主每月增加195元，政府每月增加27元。

六、產業人才投資方案調整最高補助額度

勞動部協助在職勞工提升所需知識及職能，或是跨領域學習第二專長技能，補助參訓勞工80％或100％訓練費用，自2025年元旦起每人每3年累計訓練費用最高補助額度由7萬元提高為10萬元。

七、技能檢定學科試題加列外語輔助服務

為協助外籍人士取得就業所需技術士證，2025年起新增配電線路裝修丙級、配電電纜裝修丙級、中餐烹調-葷、素食乙丙級、西餐烹調乙丙級、輸電地下電纜裝修丙級、輸電架空線路裝修丙級及食物製備單一級等7職類技能檢定學科試題加列印尼語、越南語、泰國語及菲律賓等4種語言外語輔助，適用對象納入取得工作許可之外國留學生、僑生及其他華裔學生為得申請該服務對象。

八、移工婦幼權益保障指引

「移工婦幼權益保障指引」內容涵括懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒4大階段，提供詳細的資訊與保障措施，且該指引有中文、英文、泰文、越南文及印尼文等5國語言版本，並附有懶人包和圖卡，方便移工、雇主、仲介及各地方政府參考與使用，後續會透過LINE@移點通、機場法令宣導、入國一站式講習、外國人勞動權益網、中外語廣播等多元宣傳管道進行推廣。

九、列冊輔導街友就業服務措施

提供職業訓練生活津貼，每月補助基本工資60％、補助最長6個月；提供求職交通補助金，推介地點距離30公里以上，補助500元，每年4次；職場學習及再適應計畫、服裝儀容整備服務計畫、臨時工作津貼、多元就業開發方案、技能檢定輔助、獎勵雇主僱用，每月最高發給1.1萬元、最長可領12個月。