台酒年虧5億　董座：今、明年紅標米酒還不會漲

▲台酒產品。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

冬令進補旺季，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞飲食需求帶動米酒銷量，不過台灣菸酒公司因紅標米酒等產品凍漲多年出現虧損，市場憂心價格走揚，台酒公司董事長湯期安今（2）日表示，因凍漲讓紅標料理米酒1年就損失5億元，但今年及明年沒有漲價計畫，也會繼續想辦法賺錢，補貼虧損，但也希望補貼紅標米酒部分可以列為台酒經營的不利因素。

民進黨立委賴惠員今日在在立法院財政委員會質詢湯期安，提到台酒有很多種米酒，哪一個賣最好？米酒好幾年沒漲價，是誰不准漲價？湯期安說明，賣最好的是1瓶27元600ML的紅標料理米酒，沒漲價主要是配合政府政策，民生產品要照顧國人，今年及明年也都沒漲價。

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湯期安坦言，因為紅標米酒多年未漲價，讓台酒1年損失5億元，希望可以列為台酒經營的不利因素，目前是由各酒品分攤損失。立委進一步追問這樣的虧損還可撐幾年？湯期安說，「其實是支撐不住，就是想辦法繼續賺錢，來補貼這產品」。

國民黨立委王鴻薇、民進黨立委郭國文也分別對台酒經營困境提出質詢，郭國文直言台酒行銷方式混亂、通路少、訂價複雜，都不利經營；湯期安則表示，未來行銷會比過去更精進。

而中國啤酒傾銷競爭對台酒業績也有影響，財政部長莊翠雲表示，釀酒商協會將提出反傾銷調查，財政部接獲申請後，將與經濟部進行調查，若確定有傾銷事實及造成產業損害，將依規定處理。

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