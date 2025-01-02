快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

▲台股投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾77萬股民的台股ETF元老、市值型元大台灣50（0050）今（2）日公告上半年配息明細，每股預定配2.7元，即將在1月17日除息，1月16日為最後買進日。

0050半年配發一次利息，過往紀錄多為上半年配息優於下半年，雖然這次每股配發2.7元雖略低於去年上半年的3元，但仍較前年2.6元高，以今日收盤價194.05元估計，本次配息單次配發率在1.39%。