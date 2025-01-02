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快訊／美國線運價一團亂　貨量不足大船公司美西下殺800美元

▲長堤港。（圖／港務公司提供）

▲美西線運價今日出現大混亂。圖為美西長堤港作業狀況。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導　

貨櫃船運市場美西線昨(1)日每大箱(40呎櫃)才漲價約1500美元，但因陽明所屬THE聯盟沒有漲滿，在貨量不足情況下，今日海洋聯盟某大成員在傍晚通知大客戶美西線每大箱運價立即下修800美元，也就是從5900美元降到5100美元，另也有船公司通知大型攬貨公司，明日開始針對不要求在農曆年前裝船的貨載，提供每大箱減價500美元優惠。

今日貨櫃船運市場訊息紛飛，有國際媒體報導指出涵蓋美國東岸和墨西哥灣沿岸港口的美國國際碼頭工人協會(ILA)和資方美國海事聯盟(USMX)將在本月7日重啟談判，且雙方已經進行了一段時間的非正式談判，樂觀的認為有望達成協議，不看好的指出工會已做好罷工一周準備，一定要給馬士基自動化碼頭顏色看的訊息。

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而各大船公司在美國線運價短短大漲兩日後，先是有船公司宣布明日起對於不急著在農曆年前裝船出口的貨載，提供減價4-500美元的優惠折扣，也就是所謂的春節期間「囤貨價」、「備貨價」，而在下班前，重量級船公司不滿有其他船公司給客戶長約價與現貨價一比一的配比價，以致實收運價僅約5000美元現象，斷然通知大客戶每大箱運價直接降800美元。

外籍超大型船公司台灣公司高階指出，今晚已接到OA大咖大降價訊息，實際上現在本來就是淡季，沒那麼多貨，搶避關稅貨也沒看到，有船公司原估計透過減班，加上陽明一艘事故船壓低運力供給，可將美西線運價大漲1500美元，結果陽明所屬THE聯盟成員沒有漲足，造成THE聯盟船班滿載，OA聯盟卻沒裝滿現象，才會引發臨時性的大降價，但即使降了價，目前運價還是很高，非高科技貨載很難負擔，估計後續還有降價空間，越逼近春節價格會越低。

關鍵字： 美國線運價一團亂美西下殺8百美元

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