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謝金河：2024年台灣寫傳奇　2025年尋找新機遇

圖／先探投資週刊 提供

二○二四年正式走入歷史，台灣股市創下二八．四七％的大漲幅，在亞洲股市獨占鰲頭，放眼全球主要股市，台股表現也僅僅略遜於Nasdaq的三三．五三％，也超越了費城半導體指數二三．九％的漲幅，台股在二四年可以說是交出一張亮麗的成績單。

【文／謝金河】

台塑集團遭逢中國殺戮

台股的好表現，當然與台積電有關，在二三年最後一個交易日收在五九三元，整個二四年展開穩健的步伐，股價最高跑到一一○○元，全年上漲八一．二八％；南韓股市下跌八．五九％，三星下挫三○．七％，台韓走出很大的不同寫照。從二○○○年以來，台灣的老百姓一直很稱頌南韓，經常有人說「南韓能，台灣不能」，韓國的餐飲節目「黑白大廚」，更是橫掃全球，但是南韓政治親中，如今遭到中國殺戮，再加上南韓政壇的政治惡鬥，這次尹錫悅烏龍六小時戒嚴，南韓元氣大傷，也讓經濟傷筋動骨，台灣必須引以為鑑。

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從南韓的產業來看，過去石化、鋼鐵、水泥到汽車、電池產業，三星從手機、面板、家電．ＬＥＤ到記憶體，都和中國有一定差距，如今中國產業殺戮來臨，ＬＧ化學、樂天化學在石化業都被中國擊潰，樂天集團可能引爆新財務危機。這個情況在台灣也上演，台塑集團是台灣最悲慘的集團，旗下企業的股價紛紛遭受到腰斬，台塑、台化、南電股價都守不住淨值，台化淨值五一．九八元，股價跌到二七．三元，股價淨值比剩下○．五五。過去半世紀以來，台塑是台灣最重要的工業生產集團，如今在中國殺戮中居然節節敗退，令人難以置信。

二四年台灣連棒球都打敗南韓，對國人來說是吐了一口大氣，但台灣同樣面對中國競爭壓力，台灣的朝小野大，每日都在立法院內上演，這也是台灣的隱憂，政治也是經濟的「基本面」。在安倍時代，日本股市逐漸翻轉，日經指數在二四年終於超越一九八九年創下的三八九五七，站上四萬點大關，不過岸田文雄下台，石破茂接棒，自民黨也痛失多數席次，石破茂勉強上任，日本政府的穩定性下降，日銀又開始執行緊縮銀根政策，日經指數一度一天大挫四四五一點，二四年日經指數上漲十六．九三％，東證上漲十五．五三％，日股的漲勢在二四年也逐漸收斂。

另一個受到矚目的焦點是中國深圳、上海與香港的股市，有著不同命運，深圳、上海股市在一五年到頂，持續了近十年的熊市，香港股市則從一八年的三三八四四跌下來，在港版國安港衝擊下，香港股市一路慘跌，一度跌到一四五九七。股市持續下挫，中國三大監管機構二四年九月聯手救市，中國加大放水力道，恆生指數一度大漲二三二四一，一度超越台股，上海Ａ股也跑到三八五一，深圳成分指數從七六八三．六三跑到一一八六四．一一。

深滬港股市在政策加持下一度大漲，九月二十八日任澤平曾預測國慶長假後開市第一天「開盤即收盤」，他認為十月八日股市會全面漲停，五分鐘就停止交易，沒想到開盤就是最高點，然後深滬股市又陷入多空調整。整個來看，中國資金外逃，股市難有大波浪，香港股市的漲勢集中在小米、比亞迪、騰訊、泡泡瑪特、丘鈦、瑞聲、中芯等基本面比較卓著的個股身上。

美股才是世界的核心

美股才是世界的核心，二四年美國股市全面上揚，市值拉升到六○．八四兆美元，一個美國占了全球六五％的股市市值比重。尤其是川普在十一月六日確定勝選，道瓊在川普勝選首日大漲一五○八點，美國銀行股全面大漲，富國銀行、高盛在川普勝選首日都大漲逾十三％，川普揚言要鬆綁金融管制，讓美國再偉大，金融股帶動道瓊創造一輪大漲勢，接下來由馬斯克領銜，進行政府效率的改革、科技鬆綁、放寬自駕限制，又讓Apple、Tesla、Meta、Google、Amazon等股價飆升。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2333期精彩當期內文轉載》
◎封面故事：AI自駕的兩檔指標股
◎特別企劃：高價股比價效應 大盤的燈塔
◎國際趨勢：美股大黑馬 奔騰的一年
◎中港直擊：杯弓蛇影 北京大考驗的一年
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圖／先探投資週刊 提供

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