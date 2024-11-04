量子通訊大突破！鴻海研究院與劍橋大學合作　成果發表國際期刊

▲鴻海科技集團旗下鴻海研究院前瞻技術研發再傳出捷報。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海科技集團（2317）旗下鴻海研究院前瞻技術研發再傳出捷報！鴻海研究院4日表示，量子計算研究所所長謝明修及研究員威爾斯（Adam Wills），攜手英國劍橋大學教授史崔丘克（Sergii Strelchuk），在量子通訊傳送技術上獲得重大的突破。

鴻海指出，鴻海研究院研究成果成功解決了如何有效實現端口式量子傳送（PBT），並發表在國際頂級量子計算期刊「PRX Quantum」。

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所謂端口式量子傳送（PBT）是一種特殊的量子傳送技術，特點是接收方不需要進行任何額外操作來修正傳送過來的訊息。

這技術主要有兩種模式，第一「確定性PBT」，傳送每次都會成功，但傳送結果並不完全精確；第二「概率性PBT」，傳送的成功概率小於100%，但只要成功，傳送結果是完美的。

因此，在每一種模式中，還有兩種情況：傳送時使用的量子態是固定的最大糾纏態；或者傳送使用的量子糾纏態可以自由調整以達到最佳效果。

▲鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、研究員威爾斯（Adam Wills）及英國劍橋大學教授史崔丘克（Sergii Strelchuk）的研究成果，已發表於量子計算期刊「PRX Quantum」。（圖／鴻海提供）

鴻海研究院與英國劍橋大學提出針對低維量子比特（qubits）的算法，涵蓋上述4種情況，研究成果提升了這些算法的實用性，改善傳送過程中所需的操作複雜度，並在一些情況下大幅減少所需的輔助量子比特數量。這些方法也能應用於其他類似的對稱量子態，為某些需要大量計算資源的情況提供更高效的解決方案。

這傑出的研究成果，已發表於高影響力指數（impact paper）的國際頂級量子計算期刊「PRX Quantum」。該期刊在2023年的影響力指數達到9.3，專注於量子科學與技術的前沿研究，是Physical Review X (PRX)系列的一部分，由美國物理學會（APS）出版，致力於推動量子物理及其應用領域的最新進展。

此次鴻海研究院的技術突破，將為台灣在量子通訊領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。鴻海表示，鴻海研究院將繼續致力於量子科學領域的研究，為全球技術創新和產業進步做出更大貢獻。