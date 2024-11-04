抽中賺2.73萬元！三商餐飲11／26掛牌上市　11／14起申購

▲三商餐飲。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
三商餐飲（7705）將於11／26掛牌上市，本周三（6日）開始競拍，底價為58.58元，並將於11／14至11／18辦理公開申購，每股承銷價暫定為70.88元，以今日興櫃收盤價98.2元計，抽中可賺2.73萬元。
三商餐飲競價拍賣從11／6起至11／8止，競拍底價為每股58.58元，對外競價拍賣4067張，最高得標張數為528張；並將於11／14起至11／18辦理公開申購，暫定每股承銷價為70.88元。
三商餐飲Q3單季合併營收為16.59億元，年增10.5％，稅後淨利為6622萬元，年減43.8％，EPS為1.1元；今年前3季合併營收為47.82億元，年增10％，稅後淨利為2.52億元，年增6％，EPS為4.18元，已賺贏去年全年。
疫情後餐飲市場逐漸回暖，三商餐飲藉由多品牌全直營策略，滿足多樣化的消費需求，旗下擁有包括三商巧福、拿坡里披薩．炸雞、福勝亭等品牌，消費者亦可於雲端廚房中，做跨品牌訂購，滿足多元餐飲需求；為搶佔自行料理的市場，三商巧福推出3款冷凍調理包，並於三商家購（2945）旗下美廉社獨家銷售。
展望未來，三商餐飲除計劃持續擴大各品牌的門市數量，強化規模經濟，提升營業收入外，亦將藉由中央廚房集中管理食材採購、加工和製作，減少各分店的烹飪負擔，降低人力成本和食材浪費，並提升整體作業流程的效率，使得餐點品質穩定，推升公司整體營運效能。
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