郭智輝缺席中油新董總交接！遭批重電輕油　經部：手心手背都是肉

▲台灣中油新任董事長方振仁、總經理張敏就任。（圖／中油提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣中油今日舉行新任董總交接典禮，但經濟部長郭智輝並未出席，而是由次長連錦漳監交，中油工會理事長陳嘉麟更批經濟部只重視台電，引發外界議論；對此，經濟部強調，對郭智輝而言，「台電、中油肩負社會重責，手心手背都是肉，一樣重要。」

中油新任董事長由方振仁接任，新任總經理則由張敏接任，布達典禮由經濟部次長連錦漳監交。方振仁及張敏皆從中油基層做起，學經歷豐富完整，具有天然氣工程、油氣探採經驗，將率領台灣中油共同推動政府能源轉型的重要任務。

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經濟部表示，台灣中油近3次董總交接典禮，有2次由次長出席監交，都是代表經濟部表達祝福，對郭智輝來說，手心手背都是肉，台電中油肩負社會重責，沒有孰重孰輕，一樣重要。

經濟部指出，郭智輝今日因需要接見外賓並主持會議，因此委請次長出席監交儀式，僅是行程時間剛好衝突；事實上，上月中油深層地熱開鑽，郭智輝也到宜蘭參與感謝，同時自費宴請第一線鑽井隊同仁，表達對同仁辛勞的謝意。

對於中油的投資規劃，經濟部則認為，應注意地方政府的減碳要求，與在地妥善溝通；至於是否赴國外投資，仍應回到公司的可行性評估而定，郭智輝過去是企業經營者，他最關切的是中油花錢投資之後，面對中國大量擴產的國際情勢，可否維持產品的競爭力。

經濟部強調，感謝中油前董座李順欽多年來為中油努力，從三接工程到煉製轉型，感謝中油老兵為中油打拚的辛勞。此次公司董總皆由內部升任，代表世代接班，也是政府對中油專業的肯定，讓中油業務推動持續穩定順利。