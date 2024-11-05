川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶 抱7個月暴賺近500萬

美國大選市場憂心川普當選加深不確定性，金價高檔震盪。交易員指出，今年上半年，正當市場瘋搶ETF商品時，台銀接到黃金存摺大戶一口氣「買10公斤」的重要大單，以4月ETF最熱、當時黃金存摺剛刷新今年天價，這位大戶勇砸2337萬元抱著10公斤黃金存摺，7個多月已賺500萬元。

抽中賺4.8萬！全家餐飲今起申購 報酬率逾6成

全家（5903）小金雞全家餐飲（7708）將於11／15掛牌上櫃，今（5）日起辦理公開申購，每股承銷價為72元，以4日興櫃收盤價120元計，抽中可賺4.8萬元。

川普效應航運市場評價不一 法人指短多長空

美國總統大選在當地時間5日上午，台灣時間5日晚間開始投票，有法人對航運股提出看法，指出若川普當選，對航運是好事，俄烏也將停戰；但也有法人指出，對貨櫃船運應該算短多長空，會有避稅的拉貨潮，但課稅會引起通膨不利消費，至於俄烏停戰，先等真的停戰再說吧。

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬 國稅局盯上

財政部北區國稅局今（4）日公告，有「小生意」賣家在電商平台上販賣日本動漫主題的盲盒公仔，只花18個月就滾出超過700萬元的交易額，引起國稅局注意，後續追查發現業者漏開發票、短漏報營業稅，連補帶罰52萬元。

輝達一度全球市值第一 美股收黑257點、台積電ADR跌0.72％

美國大選投票日逼近，投資人持續觀望；另外美國聯準會（Fed）將宣布政策聲明，周一（4日）美股主要指數收黑。不過輝達一度漲1.4％、市值達到3.36兆美元，超過蘋果3.33兆美元市值、重登全球市值龍頭寶座。不過最後收盤蘋果市值回到3.38兆，仍為全球市值龍頭。台積電ADR跌0.72％、收191.56美元。

中油喊「合理反映油價」 經部：支持！待物價穩定向政院報告

中油近3年政策吸收金額高達新台幣4000億元，中油新任董事長方振仁盼爭取合理反映油氣價格。經濟部表示，擬鬆綁「亞鄰最低價」認定標準，也就是將鄰國政府的補貼排除後再比較，以縮小中油吸收幅度，但為避免衝擊物價，將待CPI穩定再向行政院報告。

特斯拉馬達廠富田電機搶攻無人機、低軌衛星商機 預計11日登興櫃

馬達製造大廠富田電機（4590）今日舉辦興櫃前法說會，並預計在11月11日興櫃掛牌，除了如特斯拉等電動車客戶外，董事長張金峰也表示，今年成立小型化事業部，布局無人機及低軌衛星相關應用，無人機馬達預計Q4可以逐步出貨，而低軌衛星馬達還在試作階段，預計明年可以小批量產。

證交所公布8檔注意股 世芯-KY兩日價差300元上榜

證交所今日公布8檔注意股，其中世芯-KY（3661）因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達300.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此被列入。

先探／謝金河：台積電領軍 台股安心

接下來的大戲是九月二十四日的中國人行祭出八千億人民幣大手腕救市行動，這套拳法號稱是「超級無敵組合拳」，這套拳法打出後，中國股市從二十四日大漲到九月三十日，經歷了中國十一長假，很多人期待中國股市從此奔馳

寒舍ITF旅展業績達1.5億元 雄獅破紀錄4天營收逾12億元

ITF國際旅展落幕，各大飯店、旅行社業者祭出優惠搶攻業績，寒舍（2739）集團旅展現場4天業績達7000萬元，線上線下總營收達1.5億元，雄獅（2731）旅展現場4天業績破億元、年增20％，破歷史紀錄，線上線下總營收逾12億元；可樂旅遊現場4天業績達1.8億元，線上線下總營收逾3億元、年增50％。