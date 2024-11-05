抽中賺4.8萬！全家餐飲今起申購　報酬率逾6成

▲全家餐飲董事長吳勝福。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
全家（5903）小金雞全家餐飲（7708）將於11／15掛牌上櫃，今（5）日起辦理公開申購，每股承銷價為72元，以4日興櫃收盤價120元計，抽中可賺4.8萬元。
全家餐飲今起至7日辦理公開申購，實際承銷張數為625張，每股承銷價為72元，將於11日進行抽籤、15日掛牌上櫃，以4日收盤價120元計算，抽中一張可賺4.8萬元，報酬率逾66％。
全家餐飲去年合併營收為21.75億元，稅後淨利為0.99億元，EPS為4.31元，營收獲利都創下新高；今年前3季合併營收為17.8億元，稅後淨利為1.05億元，EPS為4.59元，已賺贏去年全年。
全家餐飲最大股東為全家便利商店，持股近7成，旗下目前有「大戶屋日式定食」45家、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」19家、「沃克牛排」1家與「IKIGAI燒肉」5家，共4大品牌，，運營台灣70家直營店鋪；未來目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模邁進。
此外，玻纖一貫廠富喬（1815）也將進行上櫃增資，6日至8日辦理公開申購，實際承銷張數為4250張，每股承銷價為18.5元，以4日收盤價21.55元計，抽中約可賺3050元。
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