川普當選不利科技業？　一表看政策對台系供應鏈影響

▲川普（圖右）和賀錦麗（圖左）在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統大選於當地時間11月5日進行投票，民主黨候選人現任副總統賀錦麗，與共和黨候選人前總統川普民調不相上下，競爭激烈。台灣安永聯合會計師事務所今（5）日指出，對台灣企業來說，最關心美國新任總統接下來所進行的稅改政策及實施的關稅、貿易政策，將對台灣企業的營運布局和稅負產生不同的影響。

以下是安永聯合會計師事務所對兩位候選人預計未來的稅務與貿易政策及看法：

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▲美國總統大選經貿租稅政策分析，可點圖放大。（圖／安永聯合會計師事務所）

民主黨賀錦麗若當選，雙重課稅減免法案有望加速推進

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務周黎芳執業會計師指出，美台快速雙重稅收減免法案和租稅協定談判是在拜登任期內提出，若賀錦麗當選，美台快速雙重稅收減免法案通過生效可能更加快速，意味著美國公司股利匯出給台灣母公司股利扣繳稅率將降至10%。然而，民主黨的政策同時主張增加美國公司聯邦所得稅率，此舉將削減了股利扣繳降低的優惠幅度。

周黎芳指出，台商要有對供應鏈調整之心理準備。若賀錦麗當選，美台快速雙重稅收減免法案通過生效機率高，臺商可運用該法案提供的租稅優惠，經由不同的商業交易模式分布利潤，來減少聯邦所得稅提升帶來的衝擊。

在貿易政策方面，安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務吳雅君執業會計師分析，無論誰入主白宮，雙方政策皆聚焦於強化本土供應鏈並減少對中國的依賴，但在各自政策適用的範圍與強度不同。賀錦麗大方向上延續拜登政府的政策，適度保障美國勞工與環境等前提下促進發展，同時推動經濟發展。

共和黨川普若當選，稅率走向仍未明，供應鏈或需調整

若由川普當選，雖然法案通過和租稅協定談判時程較不可預期，但因川普傾向維持甚至調降所得稅率，所以對於台商美國子公司營利及盈餘匯回整體有效稅率，無論是誰當選，應不會差太多。此外，周黎芳認為，若川普當選，關稅增加更是調整供應鏈最直接的因素，臺商需留意供應鏈調整。

吳雅君指出，貿易政策上川普更強調「美國製造」的優先性，尤其針對中國原產特定貨物，將加徵更高昂的關稅以保障美國特定產業。然而，不論哪位候選人當選，都將對全球貿易與供應鏈布局產生重大影響。吳雅君認為面對不斷變化的關稅、貿易政策和市場動態，企業應及早準備才能在迅速變化的情勢中靈活決策。