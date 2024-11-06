星展銀行攜手中租迪和　推動租賃產業數位轉型

▲星展銀行。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行（台灣）持續引領數位金融創新，專注提供高效便捷的數位解決方案。近期宣布與租賃龍頭中租迪和合作，透過「DBS IDEAL RAPID」企業帳戶即時管理服務，進一步簡化核批程序，加速資金到位，提升客戶體驗，並強化中租迪和在租賃市場的競爭力，推動產業智慧化發展及創新，鞏固中租迪和在租賃產業界的領導地位。

面對市場競爭愈加激烈，客戶對資金運用的靈活性需求日益提高，面臨這些挑戰促使租賃業者致力於提升運營效率，並加強其對資金調度的彈性，以在變化快速的市場中保持競爭優勢。

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星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，DBS IDEAL RAPID 為企業提供即時靈活的數位金融解決方案，專注提升業務運營效率。此次與中租迪和的合作，通過將上述解決方案與其財務流程及ERP系統無縫整合，顯著提升了金流與資訊流管理能力，簡化核批步驟，使資金在核准後可即刻到位，進一步優化客戶體驗。

此數位化API方案不僅顯著提升了資金管理效率與客戶滿意度，也對租賃業者加速數位轉型提供助力，優化客戶體驗，並達成此次合作的主要成效：即時支付與高效貸款撥付，提供中租迪和之企業客戶可即時獲得資金，無須等待；API與ERP系統的有效整合，實現業務流程的全面自動化，消除手動操作與傳統網銀間的重複作業；支援大量付款時，可選擇分別透過兩種管道（eACH/IBRS）進行新台幣付款，提供最具經濟效益且穩定的撥付方式。

星展集團作為數位金融服務的先驅，專注於為不同行業開發API工具，助力企業優化系統、提升效率。目前已與亞洲多家領先企業合作，提供超過300項API服務。自2018年起，星展銀行（台灣）先後為保險、租賃、科技、製造和電商等產業量身打造API解決方案，去（2023）年透過星展API執行的交易量與2021年比較已成長8倍。

DBS IDEAL RAPID 提供多項關鍵功能，包括入帳通知、帳戶餘額查詢、新台幣付款與收款、虛擬帳號管理等，為企業客戶提供靈活的API串接選項。其核心優勢涵蓋即時交易處理、採用國際標準 JSON 格式的無縫系統整合、符合國際資安及台灣法規的交易安全保障，以及由專業團隊提供全程支持，確保服務順利導入並持續優化企業運營效率。

