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台股跟進延長交易時間　證期局：一個月內給報告

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

日股自今（5）日起延長股票交易時間，對於台股是否跟進國際股市潮流延長交易時間？金管會主秘尚光琪今天表示，相對國際股市交易時間，台股交易時間確實稍微短了些，已經透過證交所正在蒐集利害關係人意見，預計一個月內提出評估報告。

▲亞洲股市交易時間。（圖／金管會證期局提供）

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尚光琪強調，股市交易時間變動，會影響到投資人、證券從業人員及市場參與者，若要變更台股交易時間，一定要取得市場高度共識，金管會將蒐集利害關係人意見後，針對是否調整審慎評估。

尚光琪表示，日前民眾黨立委黃珊珊針對台股延長交易時間表達關切，當時證交所董事長林修銘有承諾會了解利害關係人意見後，於1個月內提出評估報告，目前證交所尚在蒐集利害關係人意見中。

媒體追問，若台股交易時間延長，會否更有助吸引外資，尚光琪表示，市場參與者不僅外資，還有一般投資人及券商等，目前尚待證交所先完成評估報告，才能了解市場對此有無取得共識。

根據證交所東京、南韓、新加坡、香港、上海等5個亞洲股市的交易時間，交易時間長，而且大部分都開早午盤，其中，東京原本早盤9點至11點半，午盤為12點30分至下午3點，但從5日開始，已再延30分鐘至下午3點半。

而韓國則未分早午盤，而是直接從9點開到下午3點30分、新加坡早盤從9點開至12點，下午從1點開至5點；香港從9點半開至12點、午盤從下午1點至4點；上海早盤從9點半開至11點半、午盤下午1點開至3點。

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