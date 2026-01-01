馬士基CEO憂船隊增長快於港口擴充　我港口空間足將以優惠費率搶改靠

▲我國貨櫃碼頭對短期改靠船隻也提供獎勵辦法。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

馬士基航運執行長柯文勝(Vincent Clerc)去年年底在世界航商大會上指出，船隊增長速度快於港口擴充速度，憂心未來會有港口擁擠問題惡化現象。台灣港務公司總經理王錦榮表示，我國貨櫃碼頭運力充足，公司今年將訂出獎勵辦法，鼓勵船公司在鄰近港口擁擠時改靠高雄港，進而爭取成為定期彎靠客戶。

高雄港全盛時期貨櫃轉口貨佔比超過五成，隨著中國大陸與東南亞港口興起，目前已經降到41%，疫情期間大陸與東南亞港口都出現塞港現象，我國貨櫃碼頭空間充足，對於短期轉靠該港的船隻，有提供優惠費率，櫃量達一定數量還再給予折扣，一年曾因而增加約十萬箱(20呎櫃)裝卸量。

王錦榮表示，以國際港口發展現況、船舶與貨量增長速度看，未來隨時可能發生類似狀況，高雄港今年將再訂出獎勵辦法，爭取臨時彎靠客戶，並希望一試成為主顧。

柯文勝指出，2024年貨櫃貿易增長約7%，2025約4%，增速高於全球經濟，但港口基礎設施的升級與擴容並未同步跟上，運力缺口正在累積，截至2024年底，發達經濟體港口平均等待時間約6.4小時，發展中經濟體約10.9小時，未來貨櫃船隊預計年增5%-6%，而港口能力擴張僅約2%-3%。

這意味著，即便貿易增速回歸常態，只要「運力供給端」持續增長、「港口承載端」擴容偏慢且效率改善不足，擁堵就會從偶發事件轉變為長期存在的結構性成本。

他還提到，壓力已在多個區域顯現：亞洲主要樞紐承壓、非洲存在能力缺口、美洲基礎設施老化、歐洲部分地區再現擁堵。換句話說，港口問題不再是局部波動，而是跨區域、跨周期的系統性約束。

他指出，全球貿易的未來不只取決於船隊規模與航線網路，更取決於當下能否建設起支撐增長與轉型的「未來基礎設施」。在他看來，港口現代化需要更廣泛地引入數位孿生、自動化/自主化資產與AI堆場優化，以減少等待時間、降低擁堵風險，避免供應鏈瓶頸成為貿易增長的硬約束。

他點名提出三類技術工具：

● 數位孿生(Digital twins)：對港口、堆場和作業流程進行虛擬映射與動態模擬，使規劃與調度更可預測、可驗證。

● 自主/自動化資產(Autonomous assets)：通過自動化裝備與智慧協同減少作業波動，提高穩定性與連續性。

● AI堆場優化(AI-based yard optimisation)：以演算法對堆存、裝卸、集卡進出、船舶靠離泊節奏進行聯動優化，提升單位場地的有效產能。

在柯文勝的表述中，這些工具並非「錦上添花」，而是港口在土地、岸線等資源約束下，最現實、最可複製的效率增量路徑：用數據與演算法降低等待時間、提升周轉效率，從而壓縮擁堵帶來的系統成本。

柯文勝看來，「未來基礎設施」不僅是碼頭和堆場，也包括支撐減排與替代燃料落地的岸基系統。 他強調，能源轉型需要持續投入岸電(shore power)以及對新興燃料的支援與適配。

王錦榮表示，馬士基提的三類技術工具，我國港口都有在實施並強化中，會讓港口裝卸效率持續提升。