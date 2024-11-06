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全民防詐！永慶房產集團與新北市警局共推防詐騙講座　地政司「地籍異動即時通」做財產守門員

▲▼永慶房市訊息、永慶安心買賣屋，永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團日前在林口舉辦防詐騙講座，新北市議員蔡淑君、新北市警局林口文化派出所長李浩彰等人都到場支持，向民眾宣導防詐觀念。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

根據《亞洲詐騙調查報告–台灣篇》調查指出，台灣有超過5成民眾每週都會接觸到詐騙，顯見台灣詐騙問題相當嚴重，民眾防不勝防。永慶房產集團秉持保障消費者權益、守護民眾財產安全的初衷，積極響應內政部地政司預防不動產詐騙的政策，推動「地籍異動即時通」服務，同時集團全台1,800店也聯合各地地政局、警察局合作，一起推動「預防詐騙公益講座」，助民眾加強防詐意識。

10/20永慶不動產北區經管會及有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會在林口舉辦首場「預防詐騙公益講座」，由新北市議員蔡淑君、新北市政府警察局林口分局文化派出所所長李浩彰、麗園里里長黃添福、仁愛里里長劉鴻橋共同協辦，吸引上百位民眾熱情參與，旨在提升民眾對詐騙集團手法的認識，共同打造安全宜居的社區環境。

▲▼永慶房市訊息、永慶安心買賣屋，永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲林口首場防詐講座吸引上百位民眾參與。

新北市議員蔡淑君致詞時分享自己過去也成為詐騙集團鎖定的目標，以及之前社群媒體帳號遭冒用的困擾。她表示：「在這個詐騙猖獗的社會，很感謝永慶房產集團願意主動舉辦這樣的公益講座，非常有意義。透過這次活動，相信讓鄉親更了解現在千變萬化的詐騙手法，避免受騙上當。」

講座上邀請鄭昭琭代書從專業角度出發，解析近期不動產詐騙常見5大手法，以及預防詐騙的8大心法，提醒民眾在不動產交易過程中，務必透過合法經紀業及營業人員進行。也建議民眾可以申辦「地籍異動即時通服務」，若名下不動產有移轉(過戶)情形時，能及時收受通知，多一道把關機制更安心。永慶房產集團也可協助民眾申辦該服務，只要是在永慶旗下門店成交的物件，完成簽約流程後，可由地政士協助辦理房屋過戶送件時併案申辦，不用另外花時間跑地政事務所，就能獲得保護。

▲▼永慶房市訊息、永慶安心買賣屋，永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲台灣詐騙問題嚴重，認識詐騙手法，才能有效預防受害。

新北市警察局林口分局文化派出所李浩彰所長也以近期林口地區發生的真實案例為例，詳細說明投資詐騙的常見手法。他提醒民眾，切勿輕信社群媒體上的投資廣告，更不要隨意加入陌生的LINE群組，以免落入詐騙集團的圈套。李所長強調：「天下沒有白吃的午餐，凡事應多一分警覺，尤其涉及金錢的交易更要小心謹慎。」

關鍵字： 永慶房市訊息、永慶安心買賣屋，永慶房屋

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