永慶房屋響應「113年桐花盃全民健身運動大賽」　以行動支持地方體育發展

▲新北市土城區體育會在10月20日舉辦「113年桐花盃全民健身運動大賽」，吸引千人報名參賽。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

運動不只能帶來身體健康，同時，也有助於減輕壓力和焦慮，減少憂鬱和情感困擾，對心理健康也帶來正面幫助。為了讓大眾找到運動樂趣，進而愛上運動，養成持續運動習慣，新北市土城區體育會於10/20舉辦「113年桐花盃全民健身運動大賽」，在新北市土城區綜合運動場熱血展開，「社區好鄰居」永慶房屋熱情贊助單位29頂活動帳篷，設立攤位提供參賽者瓶裝水、扇子等物資，助活動圓滿順利。

▲永慶房屋提供活動帳篷、瓶裝水等物資以及出動人力，響應「113年桐花盃全民健身運動大賽」。

推廣全民運動 永慶攜手土城區體育會營造健康社區

「113年桐花盃全民健身運動大賽」分為長青組、社會組2大組別，今年共有超過25種運動、5項趣味競賽等比賽項目，吸引超千人報名參賽！每項運動競賽表現優異隊伍，將獲得獎盃及獎勵金鼓勵，期望大眾保持規律運動，維持健康的身體。

今年最受歡迎的比賽是大都會排舞與太極拳項目，報名最為踴躍，參賽者們在10分鐘的表演中，展現出整齊劃一的動作與團隊合作的精神，舞動出朝氣勃勃的氛圍，深深吸引現場觀眾，展現舞蹈運動的魅力，也讓更多人注意到運動的樂趣。

▲上百人報名參加大都會排舞項目，向評審觀眾展現整齊劃一的舞步，舞動出朝氣勃勃的氛圍。

新北市土城區體育會理事長曾進益分享，為了激勵大家參與運動活動，我們不斷改善運動環境和設備更新，為土城居民打造良好的運動環境，讓當地的運動風氣越來越盛行，期望有更多民間團體、企業一起加入推廣運動行列，共同營造出健康社區。

永慶房屋土城區資深店經理湯怡智表示，永慶房屋身為運動企業，積極支持地方上的各種運動賽事，我們提供現場活動帳篷及瓶裝水等物資，幫大家建立遮陽避雨休息空間，讓活動圓滿進行，未來永慶會持續支持各團體舉辦運動相關活動，發揮企業的力量打造充滿活力又健康的社區。