黑道勒索、找警察也沒用...綠能外商泣訴：台灣從根裡就爛透

▲綠能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／今周刊

2018年初夏，綠能外商公司負責人X滿懷期待來到台灣常駐，準備開闢這片新興綠能市場。歷經6年、超過2000個日子的磨難煎熬後，他徹底受夠了，如今決絕地逃離這座小島。以下是他的悲憤控訴：

從來沒有一個國家像台灣這樣，業者要不斷忍受政策三天兩頭的變動，法規訂了可以不遵守，案子送進去，公務機關說卡就卡，沒有理由。

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我來投資做生意，一切合法合規，卻要應付來自民間永無止境的雜音，以及毫無道理的索求。

我們是世界一流的公司，來到台灣開發案場，我竟然得找保鑣，赴約前要到警察局備案，告訴他們，若到晚上還聯絡不到我，拜託來救我。

我到中南部談案子，在地勢力和黑道分子第一時間熱烈歡迎，到了現場，他們會拿出3瓶五十八度的高粱，叫你乾完才能走出去……。這些人不會直接開口要錢，但是每句話，都離不開錢。

一個10公頃大的案場，喊價收每kW（瓩）1萬元的開發費，我問：「你會怎麼協助開發？」對方只說：「幫你除除草。」

這何其荒謬，光是除草，要收我行情100倍的價錢？我沒有賣命給公司，但我差點把命丟在台灣。當我們在地方被黑道敲詐勒索，沒有人會來協助擺脫困境，政府和警察不理你，要業者自己擺平。

6年來，我看清了，這是從根裡就爛透的綠能環境，不只我們，很多國際開發商都已經放棄台灣市場。我甚至到處提醒各國同業——千萬別去台灣。

實在很可惜，這麼好的市場，這麼缺綠電的國家，明明有很好的躉購制度跟發展潛力，一手好牌，如今被你們的政府、黑道和過於民粹的社會打成一灘爛泥。