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黑道勒索、找警察也沒用...綠能外商泣訴：台灣從根裡就爛透

▲綠色，永續發展，環境，生態，綠能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲綠能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／今周刊

2018年初夏，綠能外商公司負責人X滿懷期待來到台灣常駐，準備開闢這片新興綠能市場。歷經6年、超過2000個日子的磨難煎熬後，他徹底受夠了，如今決絕地逃離這座小島。以下是他的悲憤控訴：

從來沒有一個國家像台灣這樣，業者要不斷忍受政策三天兩頭的變動，法規訂了可以不遵守，案子送進去，公務機關說卡就卡，沒有理由。

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我來投資做生意，一切合法合規，卻要應付來自民間永無止境的雜音，以及毫無道理的索求。

我們是世界一流的公司，來到台灣開發案場，我竟然得找保鑣，赴約前要到警察局備案，告訴他們，若到晚上還聯絡不到我，拜託來救我。

我到中南部談案子，在地勢力和黑道分子第一時間熱烈歡迎，到了現場，他們會拿出3瓶五十八度的高粱，叫你乾完才能走出去……。這些人不會直接開口要錢，但是每句話，都離不開錢。

一個10公頃大的案場，喊價收每kW（瓩）1萬元的開發費，我問：「你會怎麼協助開發？」對方只說：「幫你除除草。」

這何其荒謬，光是除草，要收我行情100倍的價錢？我沒有賣命給公司，但我差點把命丟在台灣。當我們在地方被黑道敲詐勒索，沒有人會來協助擺脫困境，政府和警察不理你，要業者自己擺平。

6年來，我看清了，這是從根裡就爛透的綠能環境，不只我們，很多國際開發商都已經放棄台灣市場。我甚至到處提醒各國同業——千萬別去台灣。

實在很可惜，這麼好的市場，這麼缺綠電的國家，明明有很好的躉購制度跟發展潛力，一手好牌，如今被你們的政府、黑道和過於民粹的社會打成一灘爛泥。

今年全台綠能市場，正經歷一場前所未有的風暴，核心直指不斷湧現的綠電弊案。10月底爆發的台鹽綠能弊案，疑似涉案的台鹽前董事長陳啟昱失聯，而其中涉及的土地開發利益、指定案場工程、立委關說等複雜案情，不過是8年綠能發展的冰山一角。

在去年僅產出269億度綠電的台灣，發下豪語要在2026年，發出破天荒的550億度綠電，再度成為綠能業者眼中的笑柄。現實是，弊案拖垮進度，今年光電併網量幾乎腰斬。曾受政府大力扶植的綠能產業，從金童變棄嬰。

究竟是誰放任綠電蟑螂四竄？究其根源，繁瑣又模糊的綠能申請流程、無限擴大的地方裁量權，乃至不作為的公權力，都是這場災難的幫凶。

先從流程來看，申請一個光電案場，首階段送入能源署申請電業籌設許可前，須有地方政府同意函、地政機關意見書、併聯審查同意函等；接著取得土地變更和容許使用，過程更繁雜，一個地方政府又涉及經發處、地政處、交通處等，依業者經驗，整趟下來須會辦的單位至少10幾個起跳。

光是統合各單位，就得耗上大半年，且地方裁量權極大，意味著人人都有機會介入，任何一張許可都能卡住案場進度，自然創造出綠電蟑螂的利益空間。

綠能業者時間壓力緊迫，躉購費率逐年調降，還有銀行融資利息、土地租金等成本天天在燒。「當開發商走投無路，誰喊話能幫忙推進，一定會想辦法抓住這根救命浮木。」這位業者點名，制度繁冗才是最大禍首。

此刻，全世界都在拚綠電，業者們卻正盤算著加速逃離，棄守台灣市場。如同那位悲憤的外商X所言，打壞這副好牌的，不只貪婪的人們，還有不斷替他們創造棲身之地的失能政府。

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關鍵字： 今周刊綠能

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