跟著投資高手買股：他傻買20年報酬3倍、他一個大波段賺進150％

▲投資人可選擇適合自己的理財方式。（示意圖／unsplash）

文／今周刊

投資別忘了充電。《今周刊》選出近期出版的三本投資好書，包括大學教授周冠男闡述ETF投資術，達人「雷老闆」、「股市隱者」分享自身於波段與價值投資的心法，以不同面向提供投資人選擇適合自己的方式。

大學教授周冠男》

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不迷高股息 買市值型ETF長抱就對了

《長期買進》是政大商學院副院長周冠男新著，除了分享他對市值型ETF的長期投資心得與學理依據，同時也點出投資人的諸多迷思，是兼具理論、觀念與實用性的好書。

周冠男指出，從多項實證研究與全球股市一百多年的發展都可證明，股市長期趨勢向上，即使遇到經濟大恐慌、金融海嘯等重大股災，股市隨後仍能持續創高。依據這些實證研究，「買進市值型ETF並長期持有」，讓資產隨著股市成長而增值，就是他的投資金律。

從元大台灣五○（0050）在2003年6月掛牌起，周冠男就陸續分批買進，加上更早就持有的美股SPY（追蹤標普五○○指數的ETF），以及替代銀行活存的短天期債券ETF，20多年來總報酬率超過300％。

周冠男表示，這句金律「知易行難」，買進容易，但選對商品並長期持有，其實遠比想像中困難。

領息再投入 資產才會成長

他認為，投資的目的在追求總資產的成長，成長來源包括資本利得與股息收益，「其中，又以資本利得為主。」所以市值型ETF是最適合持有的商品；但近年來台灣的投資人卻對高股息ETF情有獨鍾，「因為『感覺』它可以帶來穩定配息，」但這些配息的錢還是來自於股票的價值，「左手換右手，總資產並不因配息而增加，或增加幅度其實不如市值型ETF。」

在長期投資的過程中，領到的股息要再投入本金、繼續投資，才能享受複利帶來的增值效應，而這也是許多只求「穩定領息」投資者的另一問題，「拿到股息後，如果花掉、不再投資，資產就更難成長。」此外，台灣的稅負制度對領股息者也不利，尤其是高所得人士。

周冠男的建議是，高股息ETF不是不好，但不適用於所有人，「需要穩定現金流、且具稅負優勢的退休族，相對比較適合。」此外，最好選擇「不領股息、直接轉入本金再投資」的方式，強迫自己再投資。

至於近期因價格跌跌不休引發討論的債券型ETF，周冠男認為，這是台灣投資人的另一個迷思，「在債市想追求資本利得、卻在股市想保守領息？這種想法對應到投資世界的原理，剛好顛倒。」對他來說，債券是防禦性的金融商品，用來規避景氣與股市下跌的風險，目的是「資產配置」。

至於資產配置的股債比重，周冠男認為，用年齡作為配置比重只是一種簡單的判別法，每個人情況不同，同樣是60歲，若還在工作、有收入，債券比重可以不用太高，「占總資產的1、2成就夠了。」但若已經退休，債券的比重才需要調高些。

存債券ETF 勝過錢放銀行

「很多理財專家希望活存帳戶內保留6至12個月的備用現金，這在以前高利率時代或許是對的，但現在銀行利率低，又有了債券ETF，你該有更好的選擇。」周冠男的作法是，將大部分銀行存款轉到波動較低的短天期（1至3年）債券ETF，「波動度低，又有比銀行更高的利息。」除了應急備用，當股災發生時，通常債券價格會上漲，這時不需要賣出股票部位，賣出債券ETF就可以了。

簡單的投資組合，帶給周冠男的報酬率看似不夠亮眼，但他專注在教學、研究的本業，不用浪費時間在研究個股、尋找買賣點，長期下來財富也能穩健成長，「專注本業、穩健理財，這是所有投資人、尤其是想累積資產的年輕朋友與小資族，都應該致力完成的人生目標。」

波段高手雷老闆》

守紀律！一次漂亮進退場賺到150％

「紀律，才是波段高手的根本！」《波段的紀律》作者雷老闆（王韋閔）如此強調。

法人出身，至今參加過上千場上市櫃公司法說會的雷老闆，曾是身價逾億元的台股專業機構操盤手，如今則已自行創業，成了投顧公司董事長。他在新作《波段的紀律》一書中，不但強調養成紀律投資的重要，提供果斷出場的投資心法，也完整詮釋他多年淬鍊出進場、加碼、退場的致勝訣竅。

在基本面選股方面，雷老闆建議，投資人可從該書第二章節的內容，學習法人投資思惟，利用簡單的基本面資料如營收與財報數據，來快速選出營運展望良好的公司，進而掌握公司股價的高低估值區間與合理估值。

看合約負債 早早卡位重電

例如，若觀察資產負債表中的「合約負債」變化，搭配個股的「低本益比區間」評估，即可掌握到拿捏波段獲利的具體方法。

他分享，自己曾在低檔布局重電飆股華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）等，都是在公司獲利數字尚未大好、股價仍未發動之前，單看合約負債升高，進而推估在手訂單趨勢，即分別在2022年與2023年第四季入場，也掌握到50％至150％的波段報酬率。

其中，華城股價在今年第一季開始大漲後，到4月時已接近千金股，「當時常想起金融前輩的提點，第一次抵達千元股價的個股，若回檔修正幅度大，將視為第一個警訊。」

除了對華城提高警覺，雷老闆指出，當時重電二哥士電的評價也隨著華城股價一路上漲，券商研究員已把本益比上修到與華城相近，「但這是不合理的，因為華城無論在海外市場的未來空間，或是營收與獲利的成長性都明顯高於士電。」因此當士電跌破五日均線、且5個交易日站不回後，就開始出場。

在該書第四章節中，雷老闆則是親授如何從法說會資訊，研判並更新基本面與市場氛圍，進而調整手上持股部位；簡單說，「進場理由一旦消失就該退場……。所謂策略布局，就是從紀律的養成開始。」他如此強調。

以他今年買進國內碳權題材股福華（8085）為例，6月間，公司舉辦董事長親自出席的記者會，市場原本期待能有碳權交易相關好消息，「誰知記者會內容乏善可陳，幾乎沒有說明碳權相關交易訊息，如果只看新聞，還會以為展望很好，記者會後股價開始由97.6元快速回檔。」

雷老闆分析，因為短期難有獲利支撐，此時跌破大戶成本點，而且買進理由已消失，就該出場，「就算是賣在跌破月均線77元附近之後，以目前股價不到40元來看，仍能凸顯當時果斷停損的重要。」

營建股飆 去年即透端倪

另一個紀律投資的經典例子，就是今年布局的營建類股，去年8月「新青安政策」開始上路後，上半年營建類股指數一度創近年新高，但其實早在2022年至2023年，就可以發現很多建商的合約負債明顯上升很多，因此類股股價上半年表現算是符合預期。而書中所謂的「四大象徵找股票」概念，即「大客戶、新產品、新市場、新政策」，只要符合其中一條，資金開始流入相關類股後，波段漲幅都很驚人。

然而下半年政府加重打房手段，營建股的買進理由已有所動搖，因此不管七月的限貸令、九月的第七波選擇性信用管制，就算是在政策公布後才逐步減碼出場，「回頭來看，都比遲遲不出場好。」剩下的基本面看好等因素，可能要等到明年打房風波消弭後，股價才會再次發酵。「你必須動態調整看法，果斷出場很重要！」雷老闆如此強調。

至於第四季，雷老闆以書中闡述的「散戶必學由上而下產業選股」提出建議，認為可從國際大廠如adidas、Nike、台積電等龍頭股的法說會內容，作為後市風向球。

從龍頭法說 找下一季主流

他強調：「只要掌握巨頭的前景需求，就可以知道未來一季的法人主流方向。」綜合整體評估，產業方面，他尤其看好GB200伺服器供應鏈，至於基期相對較低的製鞋、網通、車用也是值得關注的焦點。

股市隱者謝天健》

如何三年賺一倍？先選對股並戰勝人性

「就算你知道怎麼選股，常常還是沒有辦法賺到大錢。」曾任海外基金經理人、操盤逾60億元資金部位的股市隱者（謝天健）如此說道。他認為相較於選股，買賣股票後的策略調整同樣重要。在他的新書《投資的底氣》中，不但闡述如何挑選「贏勢股」，更強調投資人的心理素質。

第一部分「3年賺1倍的致富公式」是這本書的選股篇，其中的致富公式（基本面好轉＋低價位＋長期投資），則是股市隱者選到贏勢股的勝利方程式。

他形容：「選股的方法有諸多門派與功夫，更重要的是推動這套功夫的背後心法。」而心法並非一蹴可幾，需要在每次實戰後自我反芻，逐漸累積經驗。

至於股市隱者所分享的獨門選股功夫，則是所謂的「本益比位階」；他強調，就算是同樣產業，不同公司間的本益比仍存在不小的差異性，相較之下，若以公司過去的本益比進行比較，則會比較具有參考性。

從本益比位階 拉高投資勝率

股市隱者引用統計學的概念，將單一個股的本益比變化進行分析，發現趨近於常態分布，也就是，與長期平均值相較，本益比在正負一個標準差範圍內的發生機率約為68％，是常見或合理的本益比位階；反之，本益比小於二個標準差發生的機率只有2.5％，亦即本益比落在便宜的位階，若能抓到這個難得的機會，投資的勝率也愈高。

雖然這套本益比位階背後的計算可能不容易，但是概念卻不難理解，股市隱者笑說：「只要看得懂現在的本益比位階是貴還是便宜就好。」

內部人申報賣出 就是警訊

除了基本面，持股追蹤時，也應同時考慮技術面與籌碼面等量化數據，這部分雖然沒有絕對評估標準，但股市隱者歸納，「只要公司董事、經理人或大股東等內部人申報賣出時，就會考慮加速出脫持股。」他認為，內部人掌握最先進的資訊，絕對是值得參考的警訊，必須更加小心。

比起選股，股市隱者更注重書中的第二部分，「戰勝人心的心理素質」。他形容，「股市就像一個黑洞，待在裡面，時間感、情緒都會被極度壓縮，這一秒狂喜、下一分鐘又感到驚愕。一般人在一周、甚至一個月才能體驗到的情緒，在股市中，往往半天就能感受到。」因此他強調，投資的致富公式除了找到正確的投資方式，也必須包含「適當地調整心態」。

「復盤」就是股市隱者認為投資人必做的功課，但他強調，復盤的重點不在於獲利與否的結果，而在於檢討「過程中」的決策是否正確。

不管賺或賠 都要懂「復盤」

而復盤的方法，股市隱者指出，一般最常見的是寫投資日誌，諸如進場理由、檢視投資原因是否依舊存在等。不過，隨著經驗增加，他發現投資日誌所凸顯的，更多是在於當時的心態。

他舉例，2022年台股大盤表現不佳，對於以長期投資為主的股市隱者來說，就算是正確的投資決策也會虧錢，而翻閱當時的投資日誌，發現自己仍不斷進行心理建設，能盡量做到不被市場情緒左右決策。

股市隱者強調，不只是賠錢要復盤，賺錢的投資也要復盤，「哪怕是能為下一次投資的勝率再提高1％、2％也好，長期下來，就可以累積通往致富的底氣。」

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