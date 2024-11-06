捷迅前3季每股賺4.25元　川普勝選影響不大、明年展望樂觀

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

捷迅（2643）公告前3季財報及10月營收，前3季EPS為4.25元，前10月營收成長逾36％，展望未來，Q4為航空貨運出口的傳統旺季，明年展望蠻樂觀。

捷迅今年前3季合併營收為35.96億元，稅後淨利為1.48億元，EPS為4.25元；10月單月營收為5.3億元，年增35.91％，累計今年前10元合併營收為41.26億元，年增36.31％。

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捷迅總經理孫鋼銀表示，現在出貨都是季節性需求，Q4購物旺季基本上貨都到美國了，加上Q4電商都在促銷，整體需求很旺，且迎來航空貨運出口的傳統旺季，Q4不看淡。

孫鋼銀指出，明年展望也蠻樂觀，長約價一定漲，唯一變數是紅海危機；不過明年包機都談好了，明年2月開始可增加到每週4-8班包機，西岸的貨量也都很穩，加上持續佈局東南亞，印度、越南都是以電子商品出口為主，馬來西亞跟新加坡也都在成長，位於美國達拉斯的保稅倉計畫也將預計於明年Q1末完工啟動。

孫鋼銀也認為，美國總統大選對市況影響不大，川普當選的狀況可以預期，航商應該早就已經做好準備，雖然關稅會影響通膨，但是貨量不會消失、會轉移，只是看從哪裡出貨，因此整體來說川普當選對航運沒有太大影響。

捷迅也說，不論國際經濟如何牽動全球貿易，將搭配上游供應商於明年即將新增加的運能及航線，結合創新與卓越的空、海運、陸運及倉儲物流等服務，致力於提供整合型全方位物流運輸方案，完成客戶所交付的任務。