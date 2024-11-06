精誠資訊前三季營收283億元　累計EPS賺6.29元「雙創同期新高」

▲精誠資訊公布今年第三季財報。（圖／翻攝自精誠資訊）

記者楊絡懸／台北報導

精誠資訊（6214）6日公布今年第三季財報，合併營收92億元，年增10.88%；稅後淨利4.54億元，年增34.79%。累計今年前三季營收282.98億元，年增13.83%；稅後淨利15.75億元，年增29.24%，累計每股淨利（EPS）達6.29元，創同期新高。

精誠資訊表示，第三季營收貢獻主要來自大型金融業系統建置專案、大型醫療機構維運維護服務需求，帶動整體營收穩健成長。

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此外，精誠集團投資併購策略綜效彰顯也對營收的成長帶來貢獻，特別是資安領域，在合併達友科技及凱信資訊後，持續放大技術整合與產品組合的優勢，看好強勁的市場需求。

精誠指出，未來將積極強化資安服務的資源，包含與國際夥伴的合作並進軍國際市場；而第三季資本市場熱絡，財務收益也較前一季帶來更多貢獻。

展望未來，精誠表示，因應AI應用及ESG永續議題的快速發展，精誠持續聚焦兩大議題的落地應用方案，整合生態圈夥伴，協助企業更有效率的運用AI提升工作效能。

精誠指出，未來也會透過系統性的工具確保企業落實碳排追蹤及管理，以因應國內外相關環保法規，妥善對應對企業營運可能帶來的衝擊。