主動選股績效亮眼！全球股票基金超過76檔「勝過MSCI世界指數」

▲境內外發行超過130檔全球股票型基金中，績效勝過MSCI世界指數的檔數達76檔。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

今年全球多頭再度由成熟市場領軍，MSCI世界指數上漲逾15%，盤點境內外發行超過130檔全球股票型基金中，績效勝過MSCI世界指數的檔數達76檔，也就是超過半數打敗大盤，若進一步篩選勝過MSCI世界指數同期漲幅超過10個百分點的基金，則有12檔基金勝出。

值得注意的是，即使今年科技股多頭領先，然績效超前的基金中，只有2檔為科技主題型基金，其他都是可布局全球各產業的一般型全球股票基金，反映出主動型基金操盤團隊的選股價值。

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保德信指出，主動型全球型股票基金的擁有兩大優勢，第一是因為各產業皆可布局，較不易錯過單一產業的多頭趨勢，且若搭上趨勢成長列車，相關標的持有時間越長，報酬率往往能隨之成長；第二則在於能針對市場變化做靈活反應，包括增持趨勢成長股、調降成長不如預期的產業配置，或是成長動能已下滑之個別公司等。

▲境內外「全球股票型基金」績效。（圖／記者楊絡懸製表）

PGIM Jennison客戶投資組合經理理查森（Douglas L. Richardson）表示，近期市場受到美國總統大選影響，走勢出現膠著震盪，然展望科技、醫療、非必須消費、通訊服務等產業，2025年的成長性仍無庸置疑。

值得留意的是，據統計顯示，MSCI世界指數中，僅有27%為高速與穩定成長的個股，反映出產業或企業的成長性有集中性的特質，因此選出營運獲利高速成長的企業才是關鍵。

從股價相對本益比來看，理查森認為，AI因為能帶入實質現金流並轉換為企業獲利，因此即使「美股七雄」（The Magnificent 7）股價今年來大幅彈升，甚至輝達（NVIDIA）市值在11月5日再度超越蘋果（Apple），衝上全球第一高。

然而，他也強調，AI的領航浪潮尚未完全反映，考量未來獲利的成長性，目前輝達相對本益比仍屬合理，且相對於PC時代、2000年網路時代都便宜。

理查森指出，看好AI持續為驅動高速成長的趨勢產業，且整體最具爆發性的成長性，將由現在的雲端、AI模型等，進一步升級至應用軟體，如語音助手、圖像識別應用、自動化客服或聊天機器人等，這些應用軟體不同於AI開發工具或平台，而是真正落實到具體完整任務並滿足終端消費者的使用，並進一步帶動企業獲利提升。