快訊／台積電跌10元至1050　台股開盤下跌37點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以23180.01點開出，指數下跌37.37點，跌幅0.16％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1050元，跌幅0.94％；鴻海（2317）下跌1.5元至212元；廣達（2382）上漲2.5元至323元；陽明（2609）下跌1.3元來到69.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.47元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1508.05點或3.57％，收在43729.93點；標準普爾500指數上漲146.28點或2.53％，收5929.04點；那斯達克指數上漲544.3點或2.95％，收在18983.47點；費城半導體指數上漲157.74點或3.12％，收5215.57點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43729.93 ▲1508.05 ▲3.57% S&P500 5929.04 ▲146.28 ▲2.53% NASDAQ 18983.47 ▲544.3 ▲2.95% 費城半導體指數 5215.57 ▲157.74 ▲3.12%

資料來源：證交所