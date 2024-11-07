快訊／台積電跌10元至1050　台股開盤下跌37點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以23180.01點開出，指數下跌37.37點，跌幅0.16％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1050元，跌幅0.94％；鴻海（2317）下跌1.5元至212元；廣達（2382）上漲2.5元至323元；陽明（2609）下跌1.3元來到69.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.47元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1508.05點或3.57％，收在43729.93點；標準普爾500指數上漲146.28點或2.53％，收5929.04點；那斯達克指數上漲544.3點或2.95％，收在18983.47點；費城半導體指數上漲157.74點或3.12％，收5215.57點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43729.93
|▲1508.05
|▲3.57%
|S&P500
|5929.04
|▲146.28
|▲2.53%
|NASDAQ
|18983.47
|▲544.3
|▲2.95%
|費城半導體指數
|5215.57
|▲157.74
|▲3.12%
資料來源：證交所
讀者迴響