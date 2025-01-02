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熱門金融定存股！5檔討論度高　近十年誰漲幅最多？

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

金融股近十年還原權息後年化報酬率超過10%，穩定性與增值潛力勝過定存與債券，適合長期投資。建議分批佈局，平衡風險，逐步累積收益。

▲▼金融股。（圖／記者林潔禎攝）

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在目前低利率環境中，將資金放在銀行定存或債券市場中，往往難以滿足長期投資的增值需求。然而，從近十年的數據 來看，金融股不僅提供穩定的現金流，還能實現資本的持續增值，成為許多追求穩健收益投資人的首選。

而市場最熱門的金融定存股，為中信金、玉山金、合庫金、富邦金、永豐金討論度最高，根據圖表K線還原權息後顯示的 2015 至 2024 年數據，以下幾檔金融股統計出這幾檔熱門定存股的近十年與五年漲幅：

中信金 (2891)：十年累計漲幅高達 356.69%，平均年化報酬率 13.56%，不僅穩定且增值潛力強。
永豐金 (2890)：累計漲幅 352.68%，年化報酬率 13.43%。
富邦金 (2881)：累計漲幅 352.10%，年化報酬率 13.41%，是長期股利與資本增值的雙重保障。

相比之下，低風險債券的年化報酬率通常僅在 2%~5%，近十年金融股的長期回報率高出數倍，展現出更強的投資吸引力。

近年金融股優於定存與債券的原因

穩定現金流：金融股通常每年穩定配息，對應的殖利率遠高於銀行定存，適合穩健型投資者。

長期增值性：從十年來的數據顯示，金融股不僅能抵抗通膨，還能提供資本增值，填補債券投資的劣勢。

抗通膨能力：債券收益雖穩定，但面對通膨侵蝕購買力時略顯乏力，而金融股因配息成長及股價增值，能提供更有效　　的通膨對沖。

網路上許多定存股分析往往僅聚焦於殖利率，但事實上，殖利率並不等於金融族群的年化報酬率。金融股除了穩定的股利配發外，其股價漲幅也是年化報酬的重要來源。若以還原權息後的漲幅計算，近十年金融股已穩定為投資人提供年化報酬率超過 10%，展現出極佳的穩定性與增值潛力。

然而，值得注意的是，目前市場指數位階偏高，短期進場可能面臨較高的波動風險。因此，投資人在此時考慮金融股時，應採取 分批佈局、長期持有 的策略，以降低風險並逐步累積收益。金融股作為資產配置中的穩定核心，不僅能在低利率時代提供高於銀行定存與債券的回報，還能有效對抗通膨，成為長期投資不可或缺的一部分。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載

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