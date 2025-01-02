台積電亞利桑納廠增募當地人　美籍員工比例漸增

▲台積電美國亞利桑那州廠區施工照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、高兆麟／台北報導

台積電（2330）在美國亞利桑那州鳳凰城附近開始建造 Fab 21 工廠後，要從台灣派遣 1000 多名技術工人，以便能夠在預算範圍內按時完成該專案。外媒指出，「這讓亞利桑那州的工會感到憤怒，因為他們認為這本質上是在取代當地人的立場，這種情況甚至引發了針對種族歧視的單獨訴訟。」不過據了解，台積電針對在建廠時期帶動千名台籍員工，已推出一系列的培訓溝通措施，台積電同時逐步擴大招募當地的美籍員工，期望降低衝突。

根據《Tom's Hardware》報導，台積電美國Fab 21廠有約 50% 的員工仍來自台灣，但隨著時間的推移，台積電因招募當地更多員工，這種情況將會改變。《紐約時報》也在日前披露，台積電位於亞利桑那州的 Fab 21 工廠有2200 名員工，其中約一半來自台灣。

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對相關消息，台積電指出，TSMC Arizona與亞利桑那州建築業委員會(AZBTC)已針對台積電亞利桑那州晶圓廠之興建與設備安裝達成新的合作協議，該協議列舉雙方同意合作之優先事項，包括工會培訓、 溝通管道、以及駐場人員配置，雙方也已達成協議，台積電專注招聘美國當地員工，但AZBTC也同意台積電再度份情況需要雇用有特殊經驗之外國施工人員。

台積電表示，作為亞利桑那州史上規模最大的單一外國直接投資案，台積電亞利桑那州晶圓廠將會是美國最先進的半導體製程技術生產基地，並在當地創造出數千個穩定且高薪的工作機會。目前興建中的晶圓廠兩期工程已為 AZBTC 成員創造了數千個符合產業現行工資水準的工作。

台積電也指出，目前雙方達成的協議具體合作內容包括：

1. 強化人員培訓及發展

為了興建先進晶圓廠，TSMC Arizona 需要具備高度熟練技能、多元且包容的營建團隊來協助完成任務。AZBTC 將試著招募足夠有經驗人員以支持台積 公司亞利桑那州晶圓廠承包商的人力需求。TSMC Arizona將與AZBTC 攜手合作開發人員培訓計畫和課程，旨在建立一支短期與長期均可支援台積電亞利桑那州晶圓廠的營建團隊，並提供就業機會。



2. 共同承諾維護廠區安全

TSMC Arizona 致力維護營運廠區的安全。為了加強雙方合作夥伴關係，TSMC Arizona 在安全評估、稽核、事故記錄、以及改善計畫方面將與 AZBTC 保持溝通與交流。



3. 業界領先的全球人力布局

TSMC Arizona 專注在美國招聘當地員工。AZBTC 成員擁有興建晶圓廠的高度熟練技能。在某些情況下，台積電需要雇用具有特殊經驗的外國施 工人員。

4. 開放且定期的溝通

為了確保 TSMC Arizona 和 AZBTC 均依據協議精神履行雙方同意之優先事項且承諾負責，透過定期會議進行持續性的溝通與審查至關重要。雙方將成立一個委員會，其成員由 AZBTC 附屬工會指定成員，以及 TSMC Arizona 與承包商指定成員所共同組成並將每季召開會議。

外媒指出，台積電在 2020 年宣布該項目時向公眾保證將為當地人創造就業機會，因此從台灣引進 1000 多名員工與該代工廠從亞利桑那州聘用人才的承諾相矛盾，這自然激怒了工會，認為台積電的做法違背美國照顧勞工的政策。

台積電預計，隨著未來 5 年內 Fab 21 工廠增建，美國工人的比例將會成長。隨著台積電的現有員工更多地了解公司的運作並在僱用其他員工的同時獲得晉升，這種情況很可能會發生。該三期項目預計將創造約 6000 個高薪就業機會。

業界認為，台積電Fab 21 的後續階段找誰提供裝備尚待觀察：現有現場員工還是來自台灣的新員工。台積電的 Fab 21 二期將專注於使用其 N3（3 奈米級）製程技術生產晶片。

相較之下，Fab 21 第 3 階段將在現場添加 N2（2 奈米級）和 A16（1.6 奈米級）技術及其版本，並增強背面供電、性能和晶體管密度。由於N3、N2 和A16 使用的工具與Fab 21 第一階段使用的N4 和N5 生產節點略有不同，因此擁有美國人所沒有的獨特技術。