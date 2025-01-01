台積電2奈米有「2疑慮」？　韓媒：輝達、高通可能轉單三星

▲ 台積電2奈米爆售價過高及產能有限2大疑慮，促使輝達、高通考慮轉向三星。（圖／路透）

文／CTWANT

全球晶圓代工龍頭台積電在先進製程上取得技術領先，包括蘋果、輝達及高通都是大客戶，卻因2奈米售價過高及產能有限，近日遭韓媒披露，輝達與高通將尋求三星2奈米的可能性，而這也是三星在先進製程扳回一城的最後機會，引發市場高度關注。

台積電總裁魏哲家曾在10月的法說會表示，2奈米發展進程順利，感受到客戶需求相當強勁，甚至超過3奈米，「是作夢都沒想到的程度」，不過2奈米高售價與有限產量將為其帶來變數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒韓sammobile近日報導，日本Rapidus、韓國三星及台積電皆嘗試量產2奈米晶片，台積電處於領先地位，產品良率能達到60%，且傳出已經進入客戶測試階段，蘋果、輝達及高通則是首批使用2奈米晶片的廠商，但台積電產能極為有限，雖已進行積極投資，希望將目前的每月1萬片晶圓產能擴大至8萬片，但要等到2026年才能實現。

另一方面，輝達、高通與台積電談判時缺乏議價能力，且需支付極高成本，因此傳出輝達與高通正測試三星2奈米晶片，積極尋求供應鏈多元化。

不過報導也提到，三星過往在先進製程表現並不理想，尤其替高通生產4奈米晶片時出現過熱與性能限制後，三星就遇到了巨大阻礙。三星從3奈米開始便無法取得頂級客戶信賴，這次2奈米或許是扳回一城的最後機會。

由於記憶體晶片DRAM和NAND的價格大幅下跌，且HBM3E高頻寬記憶體尚未取得輝達認證，三星半導體部門面臨巨大風險。雖然三星已取得PFN半導體訂單，但需拿到超微、輝達及高通等大客戶訂單，才有機會讓2奈米獲利，反之若在2奈米上仍無法吸引客戶，未來狀況恐怕更加嚴峻。

台積電2025年首場法人說明會也將於16日登場，法人推估此次法說會將聚焦2024年獲利、2025年資本支出、2奈米製程量產時間點、代工報價調整及美日歐三地海外布局等5大議題，成為全球關注焦點。

延伸閱讀

▸ 二伯曝蘿拉「光年終就破百萬」 遭反咬嘆：她的眼淚只是一種表演

▸ 想嫁有錢人！他曝「去鄉下相親」：挑土豪、田僑仔 過來人笑了

▸ 原始連結