ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電2奈米有「2疑慮」？　韓媒：輝達、高通可能轉單三星

▲▼台積電（圖／路透）

▲ 台積電2奈米爆售價過高及產能有限2大疑慮，促使輝達、高通考慮轉向三星。（圖／路透）

文／CTWANT

全球晶圓代工龍頭台積電在先進製程上取得技術領先，包括蘋果、輝達及高通都是大客戶，卻因2奈米售價過高及產能有限，近日遭韓媒披露，輝達與高通將尋求三星2奈米的可能性，而這也是三星在先進製程扳回一城的最後機會，引發市場高度關注。

台積電總裁魏哲家曾在10月的法說會表示，2奈米發展進程順利，感受到客戶需求相當強勁，甚至超過3奈米，「是作夢都沒想到的程度」，不過2奈米高售價與有限產量將為其帶來變數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒韓sammobile近日報導，日本Rapidus、韓國三星及台積電皆嘗試量產2奈米晶片，台積電處於領先地位，產品良率能達到60%，且傳出已經進入客戶測試階段，蘋果、輝達及高通則是首批使用2奈米晶片的廠商，但台積電產能極為有限，雖已進行積極投資，希望將目前的每月1萬片晶圓產能擴大至8萬片，但要等到2026年才能實現。

另一方面，輝達、高通與台積電談判時缺乏議價能力，且需支付極高成本，因此傳出輝達與高通正測試三星2奈米晶片，積極尋求供應鏈多元化。

不過報導也提到，三星過往在先進製程表現並不理想，尤其替高通生產4奈米晶片時出現過熱與性能限制後，三星就遇到了巨大阻礙。三星從3奈米開始便無法取得頂級客戶信賴，這次2奈米或許是扳回一城的最後機會。

由於記憶體晶片DRAM和NAND的價格大幅下跌，且HBM3E高頻寬記憶體尚未取得輝達認證，三星半導體部門面臨巨大風險。雖然三星已取得PFN半導體訂單，但需拿到超微、輝達及高通等大客戶訂單，才有機會讓2奈米獲利，反之若在2奈米上仍無法吸引客戶，未來狀況恐怕更加嚴峻。

台積電2025年首場法人說明會也將於16日登場，法人推估此次法說會將聚焦2024年獲利、2025年資本支出、2奈米製程量產時間點、代工報價調整及美日歐三地海外布局等5大議題，成為全球關注焦點。

延伸閱讀
二伯曝蘿拉「光年終就破百萬」　遭反咬嘆：她的眼淚只是一種表演
想嫁有錢人！他曝「去鄉下相親」：挑土豪、田僑仔　過來人笑了
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抽中拚賺3.6萬！明後天5檔申購起跑　富威、青松價差大

抽中拚賺3.6萬！明後天5檔申購起跑　富威、青松價差大

台股明（2）日迎來2025年開紅盤，明、後天也有5檔上市櫃抽籤股起跑，其中以富威電力（6994）與青松健康（6931）價差都有超過3萬元最大，前者中籤最多可賺3.65萬元，後者可賺3.09萬元。

2025-01-01 12:16
綜所稅4項扣除額有感調整！　會計師：4口之家少繳2700元

綜所稅4項扣除額有感調整！　會計師：4口之家少繳2700元

114年5月綜合所得稅迎來多項新制利多，不過會計師指出，其中以免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額與房租支出特別扣除額新制調整，在今年5月報稅時最有感，若以4口之家的雙薪家庭估計，今年5月報稅可比去年少繳2700元。

2025-01-01 07:09
元旦出勤薪水雙倍　時薪最低380元

元旦出勤薪水雙倍　時薪最低380元

2025年到來，今年元旦只放1天假，1／1當天為國定假日，勞動部提醒，雇主應給予勞工休假，當日工資照給，若是需要勞工出勤，工資必須雙倍，且1／1起時薪調為190元，故當日出勤的計時人員、工讀生時薪不得低於380元。

2025-01-01 07:00
千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

2025年到來，自今（1）日起，共有9項與勞工朋友相關的勞動新制上路，包括最低工資調漲，約257萬人受惠；產業人才投資理財方案調整最高補助額度至10萬元；以及勞保費率調升為12.5％，勞工每月多負擔56元，約1037萬名勞工受影響等。

2025-01-01 06:00
國泰2檔ETF本月除息　00701配2.05元創高、單次配息率飆逾7%

國泰2檔ETF本月除息　00701配2.05元創高、單次配息率飆逾7%

國泰投信公布2檔ETF包括國泰台灣5G PLUS ETF（00881）與國泰臺灣低波動股利精選30ETF（00701）即將在1月除息，均採半年配息一次，其中00701擬配2.05元，刷新成立以來新高，大幅優於過往，以昨（2024年12月31日）封關日28.9元計算，單次配息率提升至7.09%，料成為此波配息黑馬。

2025-01-01 11:34
2025年台股！　3大投顧估「靠台積電」挑戰26000點

2025年台股！　3大投顧估「靠台積電」挑戰26000點

去（2024）年台股全年上漲5,104.29點、漲幅約為28.47%，成為全球漲幅第2大股市，以23,035.10點作收，展望今（2025）年，富邦投顧、永豐投顧、第一金投顧均認為，在台積電（2330）獲利成長帶動下，台股可望有挑戰26000點大關，而AI仍是引領風騷主流族群。

2025-01-01 06:03
2024金融市場4大面向　黃金、比特幣演出大驚奇

2024金融市場4大面向　黃金、比特幣演出大驚奇

回顧2024年，儘管政治動盪，股市和比特幣仍在投資人對人工智慧（AI）熱度不減、利率調降和減稅期望的推動下屢屢締造新紀錄。

2025-01-01 12:28
2025年新制！　4圖一次看「減稅減負擔、降稅減物價和稅政便民」

2025年新制！　4圖一次看「減稅減負擔、降稅減物價和稅政便民」

迎接2025年到來，財政部整理上路的稅務新制，除了關鍵原物料延長降稅穩物價外，還有許多減稅減負擔、稅政更便民的新措施。

2025-01-01 10:14
史上頭一遭！　金融三業2024年前11月賺破兆元

史上頭一遭！　金融三業2024年前11月賺破兆元

股匯順風，助攻金融三業獲利暢旺，金管會統計，2024年前11月金融三業累計稅前盈餘達新台幣1兆221.43億元，年增44.15%，不僅已超越歷年全年獲利紀錄，也是金融三業史上首見賺破兆元。

2025-01-01 17:21
一文看懂　2024年漲幅前10大個股

一文看懂　2024年漲幅前10大個股

2024年台股上市櫃飆股出爐！漲幅最大的個股被上曜集團入主轉型保健食品製造世紀（5314）全年漲幅895.58%，其次光通訊廠光聖（6442）漲幅826.97%，第三名則為合麒（8937）漲幅605.22%。

2024-12-31 19:01

讀者迴響

熱門新聞

台塑四寶「上兆市值蒸發」套牢87萬股民　石化慘成水餃股

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

2024最後換股！6檔ETF開獎　00915、00918航空股入列

抽中拚賺3.6萬！明後天5檔申購起跑　富威、青松價差大

2024高息ETF最強10名一次看　00915、00918奪冠亞軍

無腦投資！「300萬All in 0050」存1年賺186萬

聯發科吃蘋果！　穩坐手機晶片霸主

台積電2奈米有疑慮？　輝達、高通傳可能轉單三星

即／美股4大指數開高走高

綜所稅4項扣除額有感調整！　會計師：4口之家少繳2700元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366