中鋼股價再探低！工會不滿「大錢坑」　公司澄清、經部3點回應

▲中鋼集團。（圖／中鋼提供）



記者廖婕妤／台北報導

中鋼（2002）近期股價走勢低迷，今（2）日盤中持續震盪，最低探至19.15元，寫下2020年4月以來新低，集團工會不滿政府推動中鋼成立售電平台台智電，目前仍缺乏完整計劃，恐成第2個「大錢坑」，中鋼澄清說明，中鋼以股東身份可用相對低於市場行情的價格優先取得綠電，除帶來投資收益，更可降低碳費衝擊；經濟部也表示，目前已有日月光（3711）、台達電（2308）等大廠提出投資台智電意願，在其他股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司。

中鋼表示，中鋼先期投資1000萬元協助籌備成立台智電，目前尚有政府基金、國營事業、泛官股公司及民間企業表達參與增資意願，去年底在創新工業技術移轉公司及耀華玻璃公司管理委員會完成資金投入後，中鋼持股已降為50％，後續各潛股將陸續參與台智電增資計畫，中鋼持股比例會調降至12.5％，屆時中鋼每年依照持股比例自台智電獲得的綠電量，仍少於內部估算2030年中鋼集團所需的綠電量，需要再從其他管道補實綠電，以達成實踐2050碳中和目標。

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中鋼指出， 台智電所購的大部分綠電，初步規劃將依照客戶需求，以符合市場行情的合理價格出售，中鋼以股東身份可用相對低於市場行情的價格優先取得綠電，除了帶來投資收益，更有助逐年達成減碳目標，降低碳費衝擊。中鋼將持續溝通澄清，以消除集團員工及外界對參與投資台智電之疑慮。

經濟部長郭智輝表示，感謝中鋼發起此一公司，也會委請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論，在其他股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司，中鋼經評估後，亦可依照實際綠電需求調整持股比例，或轉由其他泛官股或民間公司持股。

經濟部強調，目前泛官股綠電平台台智電，除泛官股公司參與外，已有6家民營企業，包括日月光（3711）、東和鋼鐵（2006）、長春石化（1764）、台達電（2308）等，已簽署MOU表達入股合作，也有其他大廠紛紛提出投資意願，民間公司亦考慮綠電需求及一定程度獲利能力，沒有所謂政府強迫的問題。

經濟部指出，目前台智電掌握了至少500ＭＷ的企業購電需求，這些需求因為與泛官股售電平台合作，才有機會買得到國際供應鏈要求的離岸風電，完成其減碳目標。股東除可取得綠電外，也會在買賣中賺取一定利潤，且會在確認可行及風險下才進行採購，不會高買低賣，也不會買後無法消化。