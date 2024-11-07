川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國前總統川普強勢回歸引發美元強勢反彈，市場預期日本政府和日本央行（BOJ）為了避免日圓貶過頭，提前在12月升息，防止日圓再度回到30年低點。

《路透社》報導，川普的當選激發了美元的急劇上漲，投資者對減稅和對進口商品徵收關稅的預期推動了對美國經濟增長的樂觀情緒，儘管同時也加劇了對通脹上升的擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著美國總統大選情勢明朗，美元走強一度將日圓推至三個月來的最低點154.71，遠低於9月中旬達到的140.62的高點。市場預期如果美元持續強勢，日圓將面臨更多貶值壓力。

儘管日圓疲軟對日本出口有利，但日圓貶值也給日本帶來了經濟的負擔。弱勢日圓使得日本的燃料和食品進口成本大幅上升，進而影響到家庭消費，對經濟增長造成拖累。因此，日本的政策制定者，特別是日本央行，面臨著如何在促進出口與抑制成本上升之間找到平衡的挑戰。

此外，通膨上升被認為是上個月日本大選中執政聯盟失去大量選民支持的因素之一，民眾對生活成本上升感到不滿。這也促使日本的貨幣政策越來越受到關注。

日本最高外匯事務官三村淳（Atsushi Mimura）上周已再次發出警告，對日圓可能出現過度貶值的情況表示擔憂，並強調當局將準備對過度的貨幣波動採取干預措施。

三村的警告讓市場關注日本政府是否會采取措施應對日圓的貶值風險。一個最極端的情況是，日圓再次大幅貶值，接近三十年來的低點——1美元可兌換162日圓的水準。

市場預期，日圓兌美元在今年7月來到162後，觸發日本央行的升息決策，當時為了應對日圓暴跌，日本央行將短期利率提高至0.25%。這一措施當時也引發了執政黨議員的呼聲，要求日本央行進一步升息或至少提供更明確的升息信號。

然而，儘管市場對日圓貶值的憂慮增強，日本首相石破茂在10月2日卻令市場感到意外，他表示目前日本經濟還未準備好進一步升息。儘管如此，石破隨後改口強調，他不會干預日本央行的獨立政策，這一表態讓市場對日本央行未來行動的預期變得更加複雜。

對於是否會在12月升息，市場上持有不同看法，《彭博社》引用日本前央行理事櫻井誠觀點，認為最快升息時間應落在明年1月。

外電指出，已有不少分析師預測日本央行可能會在明年3月再度升息，但也有一些人認為，央行可能會選擇等到12月，以觀察更多的經濟數據，或者推遲至1月或3月再作決定。日本央行在10月保持了利率不變，但同時撤回了警告語言，這讓市場對近期可能升息的預期再次升溫。

NLI研究所的高級經濟學家上野剛士（Tsuyoshi Ueno）指出：「政治家們對弱日圓並不感興趣，甚至那些曾經敦促日本央行謹慎升息的人，如果日圓貶值加劇，也可能會支持升息。」他表示：「在這種情況下，日圓疲軟可能會促使日本央行考慮進一步的利率上調。」