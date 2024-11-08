重看財政部3點聲明　他怒喊硬凹「根本公然作弊」：還甩鍋給承辦商

▲原PO認為這就是作弊。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動抽獎，發生4人重複中大獎爭議，對此財政部聲明，抽獎機制並非採用純隨機抽獎，而是透過「積極參與者」的權重分配，來優先決定中獎機會。就有網友傻眼指出，此機制等同於「作弊」，權重大的人享有優先順位抽獎，大獎抽完就結束，哪輪得到其他人。

有網友在PTT發文，「財政部雲端發票抽獎聲明根本是公然作弊」，財政部聲明寫道，沒有依照一般的隨機抽獎方式，而是提高「積極參與者」的權重，給予優先抽獎的機會，也就是說，積極參與者因權重較高，可優先進入大獎池A池，並獲得大獎優先抽取機會。

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「那怎麼抽一定都是這幾個抽到大獎」，原PO指出，積極參與者幾乎可確保獲得大獎，中獎機會遠高於一般參與者，但是此活動的背後用意是，鼓勵大家使用雲端發票，「參與者也都是要有雲端發票才能抽啊，那為什麼不是採純亂數，這不是很奇怪嗎？這根本是公然作弊吧？」

對此，許多網友對於財政部的「權重調整」抽獎機制不滿，「這個不就是聯考特殊身份加分，請問哪裡公平？你的1分大於我的1分」、「真的很愛凹，明顯就作弊不公平」、「財政部事先有公告嗎？若沒有就是作弊」、「偷調機率，還什麼公平公正公開」、「還甩鍋給承辦廠商」。

網友認為，抽獎應該秉持「公開透明」的原則，呼籲財政部應說明「積極參與者」的定義及其條件，「規則不公開透明，就是作弊」、「完全不合理，這樣的話進到A池的條件也要說出來」、「什麼樣是積極參與？調高的條件是什麼都沒寫，真的當人民都白癡耶」。

▼財政部認，未依照一般隨機抽獎方式。（圖／翻攝自財政部IG）