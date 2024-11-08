職業工會勞保如何領？　專家揭多領110萬元年金妙招

▲最佳方案提供者、保險專家鄭正一認為，勞保跟著職業工會一起保，不妨提早領。

圖文／鏡週刊

勞保老年年金關乎勞工退休權益，該如何請領最划算？最佳方案提供者、保險專家鄭正一表示，如果投保在職業工會，不妨考慮能提前5年、60歲就開始領，因為可減輕年繳勞健保費的負擔，且早領早享受；但若跟著公司加保，就不一定要提早領，因為年資能繼續累計、沒有上限。

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台灣在明年就要邁入超高齡化社會，老年人口佔比20%，意思是每5人之中就有1位是65歲以上的長者，勞保老年給付、勞退如何請領，顯得特別重要。

首先，勞保與勞退只差一個字，總是讓大家傻傻分不清楚。鄭正一解釋，勞退是專戶的概念，由雇主每月提撥投保薪資的6%進入專戶中，同時勞工也能自提6%，而這專戶是跟著勞工走，即使換工作也不受影響；法規請領年齡是60歲，領到平均餘命為止，且勞退基金沒有破產疑慮。

勞保則是社會保險，保費由雇主、政府、勞工三者共同負擔，活到老、領到老，依據政府規定，最早的請領年齡是當年度法定請領年齡往前推算5年，不過勞保老年年金需要打8折。舉例來說，民國53年出生者、今年60歲，法定請領年齡為65歲，今年就能開始領打8折的老年年金。

乍看之下提早領會打8折，很多人會覺得不划算，但鄭正一指出，如果投保在職業工會，其實提早領不見得不好。他進一步解釋，在職業工會投保，不僅要負擔勞保費用，同時還有健保費用，一年總計超過5萬多元，對勞工朋友來說，是不小的負擔。

所以，如果投保在職業工會，鄭正一建議，能夠提早至60歲就開始請領。他舉例，以年齡55歲、勞保年資33年、平均投保薪資是45,800元，如果60歲就領，能月領18,471元，同時不用再繳勞保保費，早5年領、多了110萬元。

相反的，如果是跟著公司一起投保，就不見得需要60歲就請領，因為勞保老年年金、年資計算沒有上限，投保越久、領的越多。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/l_MSJTQiQj0

一表看幾歲領年金最划算？

說明：以55歲、投保年資33年、月投保薪資45800元計算



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